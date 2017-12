Wien - Kohärente Maßnahmen der Russischen Zentralbank (CRB) im Zuge der finanziellen Rehabilitierung der jüngsten, großen Ausfälle wirken sich unterstützend auf die Preise für vorrangige russische Anleihen aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Dezember 2017 habe die Regulierungsbehörde 99,9% der Otkritie FC übernommen, und habe RUB 456,2 Mrd. (ca. USD 7,7 Mrd.) an frischem Kapital zugeführt, um die negative Eigenkapitalsituation zu kompensieren. Zuvor habe die Otkritie zugegeben, dass sie im Zuge der Emission von vorrangigen Anleihen lokale CAR-Vereinbarung gebrochen habe. Gleichzeitig habe das Institut seine Absicht beteuert, weiterhin seine Schulden zu bedienen. In der AT1/AT2 Anleiheklasse habe das Institut zuletzt Unklarheiten geschaffen, indem es eine USD 500 Mio. schwere nachrangige Anleihe des "alten Typus" vollständig abgeschrieben habe.

