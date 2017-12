München (ots) - Mit TV Pro für Apple TV können sich TV-Fans nun auch das klassische Fernsehzeitschrift-Feeling als digitales Magazin auf den Fernseher holen.



Pünktlich zu den schönsten Fernsehtagen des Jahres gibt es TV Pro, eine der erfolgreichsten TV-Programm Apps für iPhone und iPad, jetzt auch als Apple TV App.



Wer will schon über kryptische EPG-Grids Weihnachtsblockbuster ausgraben? In TV Pro für Apple TV ist Magazin-Feeling direkt am Smart Fernseher angesagt. TV-Fans können Programm-Highlights mit Magazin-Feeling einsehen: vom Ersten bis zum exklusiven Sky-Sender-Set und allen Special-Interest-Kanälen.



App-Highlights von TV Pro für Apple TV



- Täglich neu: redaktionelle TV Pro Tageshighlights - Magazin-View im 16-zu-9-Cinema-Style, sortiert nach Sparten - Intuitive Steuerung für die Apple Siri Remote - Komplettes Channel-Bouquet: Über 130 Sender inkl. Sky und Pay TV - 14-Tage-Programm, Vortagscheck verpasster Sendungen - Kein Ad-Wahnsinn, Null Werbung - Integration mit den TV Apps Live TV und TV Pro Mediathek - nur EUR1,66/mtl. bei 12-Monats-Abo (sonst EUR4,99/mtl.)



Deutschlandweit einzigartig: 100% Fernseh-Fun für die Apple TV mit den Apps:



TV Pro, Live TV und TV Pro Mediathek



Fernsehen planen, live sehen und zeitversetzt als Mediathek-Content genießen:



· TV-Programm planen: Zapping war gestern - TV Pro ist das digitale TV Magazin für Apple TV, iPad und iPhone.



· Spontan Live-Fernsehen: Live TV bietet ein spannendes, kostengünstiges Set an Free-TV- und einzigartigen Special-Interest- und News-Kanälen an: Streaming-basiert, null Werbung, 100% Fernseh-Fun.



· Die besten Mediatheken-Inhalte alle in einer App: Für die TV Pro Mediathek App kuratiert das TV Pro Redaktions-Team die spannendsten Sendungen aller deutschsprachiger Mediatheken. Das "Netflix" für anspruchsvolles Daily-Fernsehen - rund 40.000 Sendungen in über 30 Kategorien.



