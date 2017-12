Neuer Ärger für Facebook in Deutschland: Das Bundeskartellamt wirft dem Konzern bei der Verwertung von Nutzerdaten missbräuchliches Handeln vor. Worum es in dem Streit geht - und welche Konsequenzen Facebook drohen.

Es mag dem ein oder anderen Facebook-Nutzer schon einmal merkwürdig vorgekommen sein: Da suchte man gerade noch im Netz nach Weihnachtsgeschenken, und plötzlich erscheint im persönlichen Newsfeed die passende Werbeanzeige. Denn nicht nur Nutzerdaten innerhalb des Netzwerks werden gesammelt, sondern auch auf Apps und Webseiten von Dritten und mittels hauseigenen Diensten wie WhatsApp und Instagram.

Kurz vor Weihnachten hat das Bundeskartellamt Facebook nun eine vorläufige rechtliche Einschätzung wegen des Verdachts auf Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung übersandt. Die Behörde bemängelt, dass eine Nutzung des Netzwerks nur dann möglich sei, wenn unbegrenzt jegliche Art von Daten aus Drittquellen gesammelt und mit dem jeweiligen Facebook-Konto verknüpft würden. In einer Stellungnahme des Konzerns weist Yvonne Cunnane, Datenschutzchefin bei Facebook Irland, die Vorwürfe einer marktbeherrschenden Stellung zurück. Sie spricht von einem "ungenauen Bild", dass die Behörde von Facebook zeichne. Der Streit im Überblick:

Whatsapp, Instagram, Facebook - der Dreisatz der modernen Kommunikation: Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat es verstanden. seine Dienste zum wichtigen Teil in der Kommunikation der Verbraucher zu machen. So sieht es auch das Bundeskartellamt. Doch nicht nur die Datenzusammenführung innerhalb der Dienste kritisiert die Behörde.

Es geht auch um die Nutzung anderer Dienste außerhalb von Facebook: So würden Daten von Webseiten und Apps schon mit deren Aufruf beziehungsweise Installation an Facebook fließen, wenn sie eine der Schnittstellen eingebunden haben. Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, nimmt in der entsprechenden Pressemitteilung Stellung: "Wir sehen vor allem die Datensammlung außerhalb des sozialen Netzwerks von Facebook und ihre Zusammenführung mit dem Facebook-Konto als problematisch ...

