Die Tierliebe der Briten ist etwas ganz Besonderes und erscheint oft skurril. Sie pflegen ihre Traditionen mit Pferden und Hunden, betreiben Birdwatching als Sport und geben ihren Katzen Twitter-Accounts. Für die Sendung "Tierisch britisch! Unterwegs mit Kate Kitchenham" am Montag, 25. Dezember 2017, 13.35 Uhr, ist die Haustier-Expertin mit ihrem Terrier-Mischling Knox durch England und Wales gereist und hat besondere Tiere und ihre Besitzer getroffen.



In London begegnen ihr Bob, der Streuner, und sein Besitzer, James Bowen. Das Leben des einst obdachlosen Straßenmusikers änderte sich schlagartig, als ihm der rotgetigerte Kater zulief. Die Geschichte der beiden rührte die ganze Welt. Der Hundepsychologe Roger Mugford erklärt Kate, wie er der Queen half, die Machtkämpfe ihrer Corgis in den Griff zu bekommen. Katzen hingegen findet man in der Downing Street: Am Sitz der Premierministerin gehen Kater Larry und sein Kollege Palmerston auf Mäusejagd - und die Briten folgen ihnen auf Twitter. Eine besonders sportliche Jagd zu Pferd erlebt Kate mit Nic Wheeler und seiner Hundemeute, denn sie verfolgen keine Füchse, sondern Jogger. Und in Wales lernen Kate und Knox von der 80-jährigen Farmerin Anna Lou Daybell die Arbeit mit Hütehunden.



"Tierisch britisch! Unterwegs mit Kate Kitchenham" ist ein Unterhaltungs-Programm für die ganze Familie mit abwechslungsreichen Tiergeschichten und schönen Landschaftsaufnahmen.



