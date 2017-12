Auch am Dienstag ist noch kein Ende der Rekordjagd an den US-Börsen in Sicht. Der Future auf den S&P-500 deutet mit einem Plus von 0,1 Prozent eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Wie an den vorigen Tagen setzen die Anleger auf das Zustandekommen der US-Steuerreform.

Am Dienstag wird das Repräsentantenhaus voraussichtlich über den endgültigen Gesetzesentwurf zur Reform abstimmen. Die Abstimmung im Senat wird entweder ebenfalls am Dienstag oder am Mittwoch erfolgen. Damit dürfte die Gesetzesvorlage früh genug auf dem Schreibtisch von US-Präsident Donald Trump landen, um noch vor Weihnachten von ihm unterzeichnet zu werden. Diesen Zeitrahmen haben sich die Republikaner zum Ziel gesetzt.

Die Steuersenkungen würden genau zum richtigen Zeitpunkt in die Tat umgesetzt, um der Weihnachtsrally einen neuerlichen Schub zu geben, sagt James Hugh, Chef-Marktanalyst bei Axitrader. Hughes hält es für sehr wahrscheinlich, dass die großen Indizes neue Rekordstände erreichen werden.

Etwas kritischer äußert sich Finanzanalyst Connor Campbell von Spreadex. Die Anleger hätten - was wenig überraschend sei - einige Punkte der Reform ignoriert, etwa ihre Folgen für die amerikanische Mittelklasse. Stattdessen hätten die Investoren sich geradezu schwärmerisch auf die Vorzüge konzentriert, die die Steuererleichterungen den großen Unternehmen und den Reichen brächten, merkt der Analyst an.

Die Konjunkturdaten des Tages - Baubeginne und -genehmigungen aus dem November und die Leistungsbilanz des dritten Quartals - dürften hinter das Thema Steuerreform zurücktreten. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Die Aktie des Online-Autohändlers Cars.com könnte vom Einstieg des aktivistischen Investors Starboard Value profitieren. Die Titel werden vorbörslich noch nicht gehandelt, haben aber am Montag im nachbörslichen Handel mit einem Plus von 7,5 Prozent auf die Nachricht reagiert.

December 19, 2017

