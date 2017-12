Bundesbank-Chef Weidmann warnt vor möglichen Verlusten durch Investition in Bitcoin. Ein Verbot schließt er aber aus, da keine Gefahr für das Finanzsystem bestehe. Es gebe viele andere Wege, unvernünftig Geld auszugeben.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann verschärft seine Kritik am Bitcoin. "Es ist spekulativ, man kann Geld damit verlieren", sagte Weidmann am Montagabend vor Journalisten in Frankfurt. Bitcoin als "Digitalwährung" zu bezeichnen, hält Deutschlands oberster Währungshüter für irreführend: "Ein Zahlungsmittel sollte ja eine Wertstabilität aufweisen. Diese Eigenschaften fehlen dem Bitcoin."

Seit Jahresbeginn ist der Bitcoin, der auf Plattformen im Internet gehandelt wird, massiv im Wert gestiegen: von rund ...

