FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Uniper haben am Dienstagmittag ins Plus gedreht und zuletzt unter den Favoriten im MDax 0,65 Prozent auf 26,40 Euro gewonnen. In der Spitze waren die Papiere um rund 1,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 26,64 Euro in die Höhe geschnellt. Der jüngst bei dem Versorger eingestiegene aktivistische Investor Paul Singer sicherte sich mit seinem Hedgefonds Elliott inzwischen Zugriff auf 7,38 Prozent der Uniper-Aktien.

Einem Händler zufolge strebt Singer wohl an, den Stimmrechtsanteil auf 10 Prozent zu erhöhen. Dies würde ihn in eine gute Verhandlungsposition bringen, falls die finnische Fortum Uniper langfristig komplett übernehmen und die Minderheitsaktionäre herausdrängen sollte./la/tav

