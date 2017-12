Düsseldorf (ots) - Die SPD will ihren Sonderparteitag zu einem Mandat für mögliche Koalitionsverhandlungen mit der Union voraussichtlich am 21. Januar 2018 in Bonn abhalten. Das berichtet die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Quellen aus dem Parteivorstand. Zunächst war der 14. Januar als vorläufiger Termin geplant. Die SPD-Jugendorganisation Jusos hatte dagegen jedoch protestiert und gefordert, eine Woche länger Zeit für inhaltliche Beratungen nach den für Anfang Januar geplanten Sondierungsgesprächen zu haben. Aus Parteikreisen hieß es weiter, dass sich auch SPD-Chef Martin Schulz intern für den 21. Januar als Datum für den Sonderparteitag ausgesprochen habe. Zuvor wird es noch eine Vorstandsklausur geben, die über den Eintritt in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU beraten soll.



