Berlin (ots) - Kayhan Özgenc (48) ist "Wirtschaftsjournalist des Jahres 2017". Eine 19-köpfige Jury zeichnet den Investigativ-Chef der "Bild am Sonntag" aus. Die Ehrung wird alljährlich von den Branchenmagazinen "Wirtschaftsjournalist" und "Medium Magazin" für außergewöhnliche Leistungen im Wirtschaftsjournalismus vergeben.



Im vergangenen Jahr habe sich Özgenc von "Fake-News"-Vorwürfen aus dem VW-Konzern nicht aus dem Konzept bringen lassen und exklusiv über die Folgen nach dem Skandal um manipulierte Dieselmotoren berichtet. "So deckte er unter anderem hohe Zahlungen für Ex-Vorstände auf", hieß es in der Begründung der Jury. "Auch beim Aldi-Nord-Imperium gab es kaum jemanden, der näher an den Entwicklungen und Familienstreitigkeiten um die Zukunft des Discounters dran gewesen wäre als Özgenc", so die Jury. Last but not least musste Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon zurücktreten, nachdem Özgenc in der "BamS" über Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung berichtete. Özgenc baute das Investigativ-Ressort vor sechs Jahren auf und leitet es seither.



Die Auszeichnung für das Lebenswerk erhält Dietmar Hawranek, langjähriger Fachredakteur des "Spiegel". "Hawranek ist ein vorbildlicher Unternehmensjournalist, der in den Unternehmen Vertrauen erwarb, es nie missbrauchte - und gleichzeitig eine Fülle an exzellenten Hintergrund- und Investigativgeschichten geliefert hat", so die Begründung der Jury.



Insgesamt haben es 39 Journalistinnen und Journalisten in die Liste der Wirtschaftsjournalisten des Jahres geschafft.



Der "Wirtschaftsjournalist" erscheint heute. Als E-Paper ist die aktuelle Ausgabe unter www.iKiosk.de oder www.newsroom.de/shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe ist bestellbar bei vertrieb@oberauer.com oder +43 6225 2700 40.



Die Gewinner der weiteren Kategorien:



Kategorie Unternehmen: Georg Meck, "FAS" Kategorie Verbraucher und Finanzen: Jens Tönnesmann, "Die Zeit" Kategorie Wirtschaftspolitik und Gesellschaft: Rainer Hank, "FAS" Team des Jahres: Lutz Ackermann / Manuel Daubenberger / Christian Salewski / Oliver Schröm (NDR) und Paul Blickle / Philip Faigle / Karsten Polke-Majewski / Nana Rausch / Felix Rohrbeck ("Die Zeit")



