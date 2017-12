Wiesbaden (ots) - Der Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Ausgewählte Geschäfte werden in einigen Bundesländern ausnahmsweise dennoch geöffnet haben. In bestimmten Branchen wird ständig oder regelmäßig an Sonn- oder Feiertagen gearbeitet: Im Jahr 2016 betraf dies 15 % der Erwerbstätigen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg der Anteil in den vergangenen Jahren kontinuierlich an: 1996 hatte er noch bei 11 % gelegen.



Dabei waren Frauen und Männer gleichermaßen sonn- oder feiertags beruflich aktiv. 22 % aller Selbstständigen arbeiteten 2016 ständig oder regelmäßig zu diesen unüblichen Zeiten. Bei den abhängig Beschäftigten betrug der Anteil 14 %. Betroffen waren dabei vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gastgewerbe, in Alten- und Pflegeheimen sowie im Wach- und Sicherheitsdienst. Hier arbeiteten rund die Hälfte der Beschäftigten ständig oder regelmäßig an Sonn- oder Feiertagen.



