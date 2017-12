Weinheim (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Spitzenanbieter von SAP HANA Services in der Kategorie "Midmarket" für gehobenen Mittelstand - Überdurchschnittliche Bewertung in Kategorie "Large Accounts" macht FIT zudem zum geeigneten SAP HANA-Partner für Großunternehmen



Eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens ISG unterstreicht die hervorragende Positionierung und Kompetenz von Freudenberg IT (FIT) als Dienstleister im SAP HANA-Umfeld. ISG untersuchte die Leistungsfähigkeit von 35 in Deutschland tätigen SAP-Dienstleistern in verschiedenen Kategorien. Die Studie listet FIT in 6 Kategorien im Leader-Quadranten und damit unter den Unternehmen, die ein hochattraktives Angebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition haben und als strategische Meinungsführer und Taktgeber fungieren. Leader wie FIT sind darüber hinaus ein Garant für Innovationskraft und Stabilität. FIT ist besonders stark im Geschäft für den gehobenen Mittelstand. ISG attestiert dem IT-Dienstleister zudem überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit in seinen SAP HANA-Services für Großunternehmen.



Die FIT-Platzierungen im Einzelnen:



Kategorie BW on HANA (Midmarket)



Die Analysten betonen das ausgeprägt tiefe Wissen um die Business Warehouse-Bedürfnisse von FIT speziell rund um Industrie 4.0 in der Fertigungsindustrie. Dabei achte der IT-Dienstleister auch auf wichtige Aspekte der Systemoptimierung, insbesondere durch ein geeignetes Datenmanagement.



Suite on HANA & S/4HANA - Process Consulting (Midmarket)



Neben einem sehr umfassenden Serviceportfolio verfügt FIT über einen hohes Maß an Erfahrung in wichtigen produktionsnahen Bereichen wie Manfacturing Execution und Warehouse Management. Dabei ist die Einbindung von Funktionalitäten im Hinblick auf IoT Bestandteil des Portfolios. Für die Unterstützung der Konzeption steht eine Demosystemlandschaft zur Verfügung.



Suite on HANA & S4HANA - Multi-Service Providers (Midmarket & Large Accounts)



Die Studie hebt hervor, dass FIT als End-to-End-Anbieter eine ganzheitliche HANA-Unterstützung von der Planung über die Umsetzung bis zum Hosting bietet. In der Projektdurchführung überzeugt FIT durch einen sinnvollen Mix aus klassischen und agilen Ansätzen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen bereits über eine umfassende Strategie und ein Serviceangebot für IoT im HANA-Kontext.



SAP HANA Technology (Midmarket)



Die ISG-Autoren unterstreichen, dass FIT mit seinem umfassenden Service-Portfolio in der Lage ist, wertvolle Beiträge für die gesamte Systemlandschaft seiner Kunden zu leisten. Dabei profitiert FIT von seiner Erfahrung mit Hybridszenarien mit einem Mix aus On-Premise und Cloud. Als weiterer Pluspunkt gilt außerdem die langjährige Partnerschaft zwischen FIT und SAP in Entwicklung und Projektdurchführung.



SAP Cloud Platform (Midmarket)



Obgleich noch vergleichsweise neu, spielt die SAP Cloud Platform (SCP) bei der Definition kundenspezifischer Roadmaps schon eine zentrale Rolle, so die die Studie. "Freudenberg IT bietet basierend auf dem recht neuen Produkt SCP bereits eine Reihe von leistungsfähigen Lösungen an und trägt damit der strategischen Bedeutung des Produkts Rechnung" (Quelle: ISG).



"Die Platzierung in der aktuellen HANA-Studie von ISG macht die außerordentliche Position von FIT im Markt für SAP-Dienstleistungen deutlich", sagt Ralf Sürken, CEO Europe, Freudenberg IT. "Als SAP-Kunde der ersten Stunde und SAP-Partner seit Jahrzehnten arbeiten wir sehr eng mit Walldorf zusammen und verfügen über ein Beratungs- und Umsetzungspotenzial rund um SAP, das seinesgleichen sucht." "Projekte im SAP HANA-Umfeld sind fast immer interdisziplinär und machen nicht an den Grenzen von Dienstleisterkompetenzen halt", ergänzt Manfred Grossmann, Director S/4HANA & Cloud Solutions CoE, Freudenberg IT. "Für uns ist es deshalb wichtig, das gesamte HANA-Umfeld perfekt zu beherrschen - nur so ist eine werthaltige Beratung und Umsetzung möglich, die einzig und allein den Nutzen der Kunden im Sinn hat."



Über Freudenberg IT



Freudenberg IT (FIT) mit Sitz in Weinheim ist ein global tätiger IT Full-Service Provider. Das Unternehmen gehört mit mehr als 80 Prozent des erwirtschafteten Umsatzes außerhalb der Freudenberg Gruppe zu den erfolgreichsten IT-Ausgründungen in Deutschland. Aktuell beschäftigt FIT ca. 850* Mitarbeiter und verzeichnete einen Jahresumsatz von 165,8* Mio. EUR (*2016). Zahlreiche Standorte in Europa, Asien sowie in Nordamerika gewährleisten globale Kundennähe.



Seit über drei Jahrzehnten ist FIT der verlässliche IT Partner des Mittelstands - weltweit.



Sämtliche Facetten der SAP-Landschaft werden höchst kompetent und mit langjähriger Praxis-Expertise abgedeckt: von verschiedenartigen Outsourcing-Angeboten über Systemoptimierung bis hin zu Betriebsservices und schließt insbesondere auch hochkarätige Prozess- und SAP-Beratung ein. Als Value Added Reseller der SAP können wir unseren Kunden zudem SAP- Softwarelizenzen anbieten und die dazugehörige Softwarepflege. Was uns von allen anderen IT-Dienstleistern unterscheidet: Unsere jahrelange Manufacturing-Execution-Solution-Erfahrung, die Ihnen eine flexible Produktionsteuerung mit direkter SAP-Integration erlaubt.



Mit stetem Blick auf den Bedarf der Kunden, runden umfangreiche Microsoft-Angebote das FIT Portfolio ab. Die lokal- und global konsistente FIT Mission lautet Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, eben - "IT Solutions. Simplified."



Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.



OTS: Freudenberg IT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110500 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110500.rss2



Pressekontakt: Freudenberg IT GmbH & Co. KG Peter Schütte Director Marketing & Communications Höhnerweg 2-4 69469 Weinheim Tel: +49 6201 80-8380 peter.schuette@freudenberg-it.com