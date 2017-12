Privat-Konzert, Schnitzelparty & DJ im neuen Pop Up ClubPrivat-Konzert, Schnitzelparty & DJ im neuen Pop Up Club



Finkenberg (ots) - Am Freitag begeisterte der Popstar des Jahres 200 Fans aus der ganzen Welt mit einem exklusiven Privat-Konzert in Hintertux.



Beim 60-minütigen Gig in der Hohenhaus Tenne schmiss Sheeran zu Hits wie Shape Of You, dem Publikumswunsch Love Yourself und eben Perfect zur Freude der 200 Fans auch gleich noch eine Lokalrunde.



Familie Stock und das gesamte Team freuten sich sehr über den zwar kurzen aber dennoch unvergesslichen Besuch zur Übernachtung von Ed Sheeran inkl. seinem Team im 5 Sterne Wellnesshotel in Finkenberg.



Zur Stärkung vor und nach dem Konzert war erstmal Schnitzelparty in der STOCK Kocherei angesagt, denn Ed Sheeran liebt nicht nur Pizza, sondern ist auch begeisterter Wiener Schnitzel - Fan.



Und zum Ausklang feierte die Crew rund um Ed Sheeran exklusiv im neuen Pop Up Club des STOCK resort, wo der Brite sogar noch am DJ Pult glänzte.



