Die EU-Kommission will die Zulassung von Waren für den ausländischen EU-Markt vereinfachen. Produkte, die bereits in einem EU-Land zugelassen sind, sollen dann einfacher im Rest der EU vertrieben werden können.

Unternehmen sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig einfacher Waren in verschiedenen EU-Staaten verkaufen können. Einen entsprechenden Gesetzesvorschlag stellte die Behörde am Dienstag in Brüssel vor. Demnach sollen Waren, die in einem EU-Land bereits zum Verkauf zugelassen wurden, fortan schneller in anderen Ländern des EU-Binnenmarktes anerkannt werden können. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssten dem Vorschlag zustimmen, damit er Gesetz werden kann.

