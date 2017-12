Die Vergabe der Medizinstudienplätze ist ungerecht: Das hohe Gewicht der Abi-Note und die Wartezeiten widersprechen dem Grundgesetz, so das Bundesverfassungsgericht. Bund und Länder müssen neue Verfahren etablieren.

Wie von den meisten Experten erwartet, hat das Bundesverfassungsgericht die Vergabe von Studienplätzen im Fach Medizin zumindest teilweise für verfassungswidrig erklärt. Die aktuelle Regelung verstößt nach dem Urteil gegen das Grundrecht auf "gleicher Teilhabe am staatlichen Studienangebot", das sich aus der Ausbildungs- und Berufswahlfreiheit in Artikel 12 und dem allgemeinen Gleichheitssatz in Artikel 3 des Grundgesetzes ergibt. Daher verlangen die Richter in ihrer am Dienstag in Karlsruhe verkündeten Entscheidung zahlreiche Änderungen - sowohl bei der Vergabe nach der Abiturnote, bei der Vergabe von Studienplätzen nach Wartezeit als auch für das Verfahren bei der Zulassung durch die Hochschulen selbst.

Der Gesetzgeber in Bund und Ländern muss nun bis zum 31. Dezember 2019 die Gesetze ändern oder Vorschriften in Gesetze umwandeln. Denn der Zugang zu einem Studium hat eine zu große Bedeutung, als dass er durch Vorschriften unterhalb der Gesetzesebene geregelt werden dürfe, entschieden die Verfassungsrichter.

Über die Zahl der Studienplätze im Fach Medizin hat das Verfassungsgericht jedoch nicht entschieden. "Die Bemessung der Ausbildungsplätze obliegt dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber", urteilten sie. Das Recht auf chancengleichen Zugang zum Studium bestehe nur im Rahmen der tatsächlich bestehenden Ausbildungskapazitäten. Die staatlichen Ausbildungsplätze müssten aber chancengerecht vergeben werden ...

