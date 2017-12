Seit Juni 2016 ist die wichtigste Norm für die Beleuchtung von Straßen, DIN EN 13201, fertig überarbeitet und publiziert. Was man bei der Planung von Außenbeleuchtungsanlagen beachten sollte, und wie eine Bestimmung der richtigen Beleuchtungsklasse anhand des überarbeiteten Auswahlverfahrens gelingt, zeigt dieser Beitrag.

Für eine eindeutige Definition der richtigen Beleuchtungsanforderung nach normativen Vorgaben muss die Ausgangssituation genau analysiert werden. Dafür gilt es, zunächst zwischen öffentlichen, halböffentlichen oder privaten Bereichen zu unterscheiden, da hier verschiedene Normen greifen können:

Die DIN EN 13201 gilt in der Regel für öffentliche Bereiche wie zum Beispiel kommunale Straßen oder Gehwege.

In der DIN EN 12464 sind in Teil 2 die Beleuchtungsanforderungen für private und halböffentliche Außenanlagen geregelt, zum Beispiel Flughäfen oder Büroanlagen.

Die Anforderungen der verschiedenen Standards können sich zum Teil erheblich unterscheiden und bedienen sich unterschiedlicher Methoden zur Ermittlung der Gütekriterien.

Sicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen

Die wichtigste Aufgabe der Beleuchtung in Außenbereichen ist es, die Sicherheit zu erhöhen und das Unfallrisiko zu minimieren. Dafür muss die Beleuchtung an die unterschiedlichen Sehaufgaben der Verkehrsteilnehmer und Passanten angepasst sein. Entscheidend sind hier nicht in erster Linie Beleuchtungsstärken, sondern viel mehr adäquate Leuchtdichten und Leuchtdichteverhältnisse im Blickfeld des Betrachters und somit auch die Reflexionseigenschaften der beleuchteten Materialien, die ein kontrastreiches Erkennen erleichtern.

LED-Lösungen bieten hier die Möglichkeit, Optiken mit verschiedenen Lichtverteilungscharakteristiken zu kombinieren, um das Licht gezielt auf die zur Erkennung relevanten Flächen zu lenken, ohne den Betrachter einer übermäßigen Blendung durch Streulicht auszusetzten. Sogenannte Schleierleuchtdichten treten auf, wenn eine störende Lichtquelle den Sehdetailkontrast im Auge durch Streulicht überlagert und nicht durch Adaptation ausgeglichen werden kann. Dadurch verringert sich das Erkennen von Kontrasten, und das Unfallrisiko steigt.

Gerade im Straßenverkehr müssen ausreichend gute Beleuchtungsverhältnisse für die Verkehrsteilnehmer vorherrschen, die je nach Geschwindigkeit, Verkehrsaufkommen, Verkehrszusammensetzung und Umgebungsleuchtdichte unterschiedlich sein können. Bei sich ändernden Verkehrssituationen und plötzlichen Störungen insbesondere in Konfliktzonen müssen die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig reagieren und somit die Änderungen frühzeitig wahrnehmen können.

Konfliktzonen

Als Konfliktzonen bezeichnet man Bereiche mit erhöhter Gefährdung wie Kreuzungen oder Fußgängerüberwege. Die Anforderung an die Sehleistung und die Wahrnehmungsgeschwindigkeit ist hier höher. In der Regel ist in diesen Bereichen die Leuchtdichte anzuheben und eine bessere Gleichmäßigkeit vorzusehen. Insbesondere bei Fußgängerüberwegen ohne Ampelanlage sind häufig hohe vertikale Beleuchtungsstärken zu planen, welche die Erkennbarkeit eines Fußgängers als beleuchtetes Objekt vor einem dunklen Hintergrund für den Autofahrer deutlich verbessert.

Auch Passanten benötigen ausreichende Beleuchtung auf Wegen und Plätzen: Das erhöht das individuelle Sicherheitsgefühl, weil Passanten dadurch die nächtliche Umgebung besser erkennen können. Zudem verringern sich kriminelle Übergriffe auf Passanten, da gute Beleuchtung in diesem Kontext einen präventiven Einfluss hat. Neben ausreichenden Beleuchtungsstärken auf Wegen sind hier zusätzlich vertikale Beleuchtungsstärken von Bedeutung. Gesichter von entgegenkommenden Personen können so frühzeitig erkannt ...

