Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag zur Mittagszeit nach wie vor wenig verändert und pendelt um seinen Vortageswert herum. Auch die Publikation des ifo-Indexes in Deutschland brachte keinen Schwung. Entgegen den Erwartungen hat sich dort das Geschäftsklima auf hohem Niveau etwas eingetrübt. Aus Händlerkreisen hiess es, dass man über den Rückgang fast schon erleichtert sei, denn das Niveau dieses Konjunkturbarometers sei schon schwindelerregend hoch. In der Schweiz hatte zuvor das Seco seine Konjunkturprognosen für 2018 nach oben geschraubt.

Weitere wichtige Konjunkturtermine stehen am Nachmittag kaum noch an. Einzig US-Zahlen zu den Baugenehmigungen könnten den Märkten noch gewisse Impulse geben. Am Abend dürfte dann wieder der Politik die Aufmerksamkeit gehören. Die US-Steuerreform von Präsident Donald Trump könnte ihre vorletzte Hürde nehmen. Das Abgeordnetenhaus in Washington wird abstimmen, wobei die Republikaner in dieser Kammer eine klare Mehrheit besitzen. An den Börsen könnten die Aussichten auf bald noch kräftiger sprudelnde Unternehmensgewinne erneut für eine gute Stimmung sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 12.00 Uhr praktisch unverändert bei 9'451,85 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert leicht um 0,07% auf 1'526,06 Zähler. Der breite Swiss Performance Index wiederum (SPI) notiert fast unverändert bei 10'811,22 Punkten. ...

