Rostock (pts021/19.12.2017/13:00) - Die Saison ist für die A-ROSA-Flussschiffe noch nicht ganz zu Ende. Denn über Weihnachten und Silvester sind neun Schiffe auf dem Rhein, der Donau und der Seine unterwegs. Doch schon jetzt kann das Unternehmen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. "Dies war wieder eine gute Saison für uns", sagt Jörg Eichler, Geschäftsführer und CEO der A-ROSA Flussschiff GmbH, die in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen feiert. "Ganz besonders glücklich sind wir darüber, dass in den Sommerferien mit fast 1.000 Kindern unter 15 Jahren nochmals deutlich mehr Familien und Kinder als im Vorjahr an Bord waren. Das zeigt uns, dass wir mit unserem Familienangebot auf dem richtigen Weg sind. Für die kommende Saison planen wir daher die Ausweitung der Kinderbetreuung an Bord." Zufrieden zeigt sich die Rostocker Reederei auch darüber, dass das im März 2017 neu eingeführte Fahrtgebiet Seine gut angenommen wurde. Zudem herrscht weiterhin eine hohe Nachfrage nach dem Premium alles inklusive Tarif. Dieser beinhaltet neben der Vollpension mit allen Getränken an Bord, auch den Gästetransfer sowie Vergünstigungen auf Spa-Behandlungen. Ausblick 2018 In der kommenden Saison wird das Angebot zur Kinderbetreuung nun auch auf Fahrten während der Herbstferien sowie zu Weihnachten und Silvester ausgeweitet. Der A-ROSA Kids Club, von erfahrenen Betreuern geleitet, bietet ein abwechslungsreiches Animationsprogramm mit kreativen Aktionen wie T-Shirt-Stempel-Studio, das Atelier oder die Schminkeria, Thementage und Kindershows mit Verkleiden und Theaterspielen. In den Oster- und Sommerferien 2018 wird zudem in jedem Fahrtgebiet ein Familienschiff unterwegs sein. Auszeichnungen Auch 2017 zählt A-ROSA wieder zu den besten Ferienanbietern in Deutschland. In einer Untersuchung zum Thema "Kundenvertrauen" in über 970 Unternehmen aus 77 Branchen, die vom Wochenmagazin WirtschaftsWoche, dem Marktforschungsinstitut ServiceValue sowie der Goethe-Universität Frankfurt/Main durchgeführt wurde, erhielt die Reederei in der Kategorie "Flusskreuzfahrten" die Auszeichnung "Höchstes Kundenvertrauen". Ebenso aus Sicht der Reisebüros schneidet A-ROSA unter allen Anbietern von Flusskreuzfahrten am besten ab. Und zwar in allen befragten Punkten. Das stellt eine aktuelle Kreuzfahrt-Studie des Fachmagazins fvw unter Reisebüros fest. In dieser Studie wurden erstmals auch sechs Flusskreuzfahrt-Marken untersucht. Die Rostocker Reederei kommt dabei in allen 14 Vertriebs- und Produktkriterien auf Topwerte. In der Kategorie "faire Provisionen" liegt sie sogar an der Spitze aller Anbieter - auch vor denen aus dem Segment Hochsee. In diesem Jahr konnte die A-ROSA Flussschiff GmbH außerdem ihre Kunden überzeugen und erhielt den Deutschen Fairness-Preis in der Kategorie "Anbieter Flusskreuzfahrten". Getestet wurden in dieser Kategorie 16 Unternehmen. Die Auszeichnung wird vom Institut für Service-Qualität (DISQ) in Kooperation mit dem Nachrichtensender n-tv in 37 Kategorien verliehen. Weitere Informationen und Buchungen im Reisebüro, über das A-ROSA Service-Center unter der 0381-202 6001 oder auf https://a-rosa.de . Begleitendes Pressematerial ist auf https://a-rosa.de/presse abrufbar. (Ende) Aussender: A-ROSA Flussschiff GmbH Ansprechpartner: Nicole Lerrahn Tel.: +49 381 44040-226 E-Mail: n.lerrahn@a-rosa.de Website: www.a-rosa.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171219021

