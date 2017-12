München (ots) -



Hoffmann, Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge, ist seit dem 7. Dezember eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea = SE). Im Zuge der Umwandlung in eine SE und vor dem Hintergrund der strategischen Weiterentwicklung wurden verschiedene personelle und organisatorische Änderungen für den Vorstandsbereich des Unternehmens beschlossen. Der Aufsichtsrat der Hoffmann SE hat Annette Stieve mit Wirkung zum 01.01.2018 zum Mitglied des Vorstands der Hoffmann SE bestellt. Annette Stieve wird das Vorstandsressort Finance & General Services verantworten. Stieve wechselt von Faurecia, einem international führenden französischen Automobilzulieferer, zu Hoffmann. Bei Faurecia war sie zuletzt Geschäftsführerin Deutschland und ist noch bis zum Jahresende 2017 als CFO Europa der Faurecia Gruppe tätig.



Zudem hat der Aufsichtsrat der Hoffmann SE Borries Schüler mit Wirkung zum 01.01.2018 zum Mitglied des Vorstands der Hoffmann SE bestellt. Schüler wird das Vorstandsressort Strategic Product Management verantworten. Er ist seit 2002 bei Hoffmann tätig und hat zuletzt die größten Produktbereiche geleitet.



Ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2018 übernimmt Siegfried Neher als Mitglied des Vorstands der Hoffmann SE das neu geschaffene Vorstandsressort Human Resources (HR) & Strategic Transformation. Neher ist seit 1997 bei Hoffmann und hat in dieser Zeit verschiedene Bereiche des Unternehmens verantwortet.



"Mit diesen Neubesetzungen auf Vorstandsebene sind wir für die anstehenden Herausforderungen mit Blick auf unsere strategische Weiterentwicklung bestens aufgestellt", erklärte Dr. Robert Blackburn, Vorsitzender des Vorstands und CEO der Hoffmann SE. "Mit Annette Stieve gewinnen wir eine international erfahrene, strategisch denkende Finanzexpertin, die unseren Finanzbereich in jeder Hinsicht auf eine neue Ebene führen wird. Siegfried Neher und Borries Schüler stehen für umfassende fachliche Expertise und tiefe Marktkenntnis. Sie prägen die Kultur unseres Unternehmens seit vielen Jahren mit."



Damit wird sich der Vorstand der Hoffmann SE mit Wirkung zum 01.01.2018 aus sechs Mitgliedern mit folgenden Zuständigkeiten zusammensetzen:



- Dr. Robert Blackburn, Vorsitzender des Vorstands und CEO: Senior Executive HR & Organization, Corporate Communications, Corporate Development, Compliance Management, Legal. - Martin Reichenecker, Mitglied des Vorstands: D-A-CH (Deutschland, Österreich, Schweiz), Europa, Asien sowie Marketing. - Dr. Christoph Steiger, Mitglied des Vorstands: Americas & Digital Business. - Borries Schüler, Mitglied des Vorstands: Strategic Product Management. - Siegfried Neher, Mitglied des Vorstands: HR & Strategic Transformation. - Annette Stieve, Mitglied des Vorstands: Finance & General Services.



Über Hoffmann



Die Hoffmann Group vereint als Europas führender Systempartner für Qualitätswerkzeuge sowohl Handels- als auch Hersteller- und Servicekompetenz. Diese Bündelung garantiert über 135.000 Kunden Versorgungs-, Qualitäts- und Produktivitätssicherheit im Werkzeugbereich sowie bei Betriebseinrichtungen. Optimale und zuverlässige Beratung, von der individuellen Bedarfsanalyse bis zum effizienten Produkteinsatz, wird stets gewährleistet. Das Portfolio umfasst neben Werkzeugen zum Zerspanen, Spannen, Messen, Schleifen und Trennen auch Handwerkzeuge, Arbeitsschutz, Betriebseinrichtungen und Werkstattbedarf. Zu den Kunden zählen börsennotierte Großkonzerne sowie Mittelständler und Kleinunternehmen in über 50 Ländern. Im Jahr 2016 wurden mehr als 1,1 Milliarden Euro Umsatz weltweit erwirtschaftet. Die Hoffmann Group bietet inklusive der eigenen Premium-Marke GARANT 75.000 Qualitätswerkzeuge der weltweit führenden Hersteller. Mit einem flächendeckenden Kundenservice und einer TÜV-zertifizierten Lieferqualität von über 99 Prozent ist der Werkzeugspezialist mit Hauptsitz in München für seine Kunden ein zuverlässiger und effizienter Partner.



