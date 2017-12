Die Finanzierung krönt das Meilensteinjahr des Unternehmens, dessen Technologie zum meistgenutzten Deep-Learning-Produkt in der Kundenservice-Branche wird

SAN FRANCISCO, 19. Dezember 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- DigitalGenius (https://www.upstreamsecurity.com/), der führende Anbieter von KI für den Kundenservice, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Serie A-Finanzierung in Höhe von 14,75 Millionen US-Dollar gesichert hat. Die Runde wurde von Global Founders Capital angeführt mit Beteiligungen von MMC Ventures, Paua Ventures, Kairos und mehreren anderen Fonds sowie Folgeinvestitionen früherer Investoren wie Runa Capital, Spider Capital, Salesforce Ventures, RRE Ventures, Lumia Capital, Compound und Lerer Hippeau Ventures. DigitalGenius hat sich bisher 26 Millionen US-Dollar beschafft.

"Mit diesem Kapital festigen wir unsere Position als Marktführer bei der praktischen Anwendung von KI für den Kundenservice", sagte Dmitry Aksenov, Gründer und CEO von DigitalGenius. "Unsere Technologie arbeitet als Intelligenzschicht, die auf die bestehenden Kundenservice-Plattformen aufsetzt, um das Lösen von Fällen zu automatisieren und wesentlich zu beschleunigen. Dies ändert die Art und Weise, wie in Contact Centern gearbeitet wird."

Darüber hinaus gab DigitalGenius die Ernennung von Roque Versace als Chief Revenue Officer bekannt. Versace ist ein versierter Technologiemanager mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der SaaS-Branche, darunter Verantwortung für den Vertrieb von Salesforce.com. Er wird eine Schlüsselrolle bei der weiteren Entwicklung des Unternehmens spielen.

DigitalGenius hat bereits ein starkes Standbein im Bereich "KI für den Kundenservice" mit einer wachsenden Anzahl von Kunden, darunter KLM Royal Dutch Airlines, Unilever, Eurostar, Soylent, TravelBird und viele andere. In diesem Quartal kündigte das Unternehmen auch seine erste Partnerschaft mit einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, dem Aylesbury Vale District Council, an.

Die Serie-A-Finanzierung ist die Krönung eines Meilensteinjahrs für DigitalGenius - das Unternehmen ist heute führend bei der Einführung von praktischen Deep-Learning-Anwendungen in der Kundenservice-Branche. DigitalGenius versorgt mehr als 35 globale Contact Center mit modernster künstlicher Intelligenz.

DigitalGenius wird die neuen Mittel einsetzen, um die wirtschaftliche Expansion voranzutreiben. Das Unternehmen wird sein Produkt weiter entwickeln, um noch mehr von den sich wiederholenden Arbeitsabläufe zu automatisieren, die Servicemitarbeiter täglich ausführen müssen, sodass sie sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können.

Über DigitalGenius

DigitalGenius bringt praktische Anwendungen künstlicher Intelligenz in den Kundenservice globaler Unternehmen ein. Seine Kundenservice-Plattform "Human+AI" verbindet das Beste aus menschlicher und künstlicher Intelligenz und versetzt Unternehmen in die Lage, die steigenden Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen und zu übertreffen. Kernstück sind Deep-Learning-Algorithmen, die auf historischen Kundenservice-Transkripten trainiert werden und direkt in die bestehende Software des Contact Centers integriert sind. Einmal aktiviert, automatisiert und steigert die Plattform die Qualität und Effizienz von Kundensupportgesprächen auf textbasierten Kommunikationskanälen wie E-Mail, Chat, soziale Medien und Mobile Messaging. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.digitalgenius.com (http://www.digitalgenius.com/)

Kontakt:

Natalie Issa (für DigitalGenius)

248-613-3513, nataliegissa@gmail.com (mailto:nataliegissa@gmail.com)

