Hannover - Die weiche Landung Chinas setzt sich nur langsam fort, berichten die Analysten der Nord LB.So würden die Einkaufsmanagerumfragen eine weiterhin hohe Wirtschaftsaktivität andeuten. Auch der Außenhandel habe sich im November in einer robusten Verfassung präsentiert. So hätten die chinesischen Exporteure von der globalen Dynamik profitieren können. Die Verbraucherpreisentwicklung bleibe insgesamt moderat. Für den Konsumentenpreisindex habe ein Plus von 1,7% Y/Y zu Buche gestanden (Vormonat: +1,9% Y/Y). Der Produzentenpreisindex, der auch mit Blick auf die Beurteilung der Lage im Industriesektor, eine höhere Aufmerksamkeit erfahre, habe im November einen Anstieg um 5,8% Y/Y (Vormonat: +6,9% Y/Y) verzeichnet, was zunächst weiterhin eine verbesserte Ertragslage der Unternehmen impliziere.

Den vollständigen Artikel lesen ...