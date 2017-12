Heute fand das Krisentreffen zwischen Steinhoff und seinen Hauptgläubigern in London statt. Es ging darum, wie der globale Konzern gerettet werden könnte. In erster Linie wurden Personalentscheidungen getroffen. Danie van der Merwe wird den Platz von Markus Jooste einnehmen, der nach der Meldung von Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung vor zwei Wochen ausgestiegen ...

