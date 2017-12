Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Die Pressemitteilung liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



Die Helaba Invest hat Dezember 2017 im ersten Closing für den HI-Immobilien-Multi Manager-Fonds III rund 100 Mio. Euro Eigenkapital bei institutionellen Investoren eingeworben.



Insgesamt haben acht institutionelle Investoren den HI-Immobilien-Multi Manager-Fonds III gezeichnet. Der Spezialfonds nach deutschem Recht investiert in europäische Immobilien mit einem Schwerpunkt auf Deutschland. Dabei wird auf eine breite sektorale Diversifikation Wert gelegt. Der Core-Dachfonds strebt im 10-Jahres-Zeitraum eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 3,5 Prozent sowie eine Gesamtrendite von 4,0 Prozent an.



OTS: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55060 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55060.rss2 ISIN: DE000HLB0A20



Pressekontakt: Mike Peter Schweitzer Presse und Kommunikation



Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale MAIN TOWER Neue Mainzer Str. 52-58 60311 Frankfurt Tel.: 069/9132-2877 Fax: 069/9132-4335 e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.de Internet: www.helaba.de