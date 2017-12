Die Feiertagsbesatzung der Internationalen Raumstation ist komplett: Zu den drei Astronauten an Bord der ISS sind drei weitere Raumfahrer gestoßen. Gemeinsam werden sie Weihnachten und Silvester im All verbringen.

Pünktlich vor Weihnachten sind drei Raumfahrer auf der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen. Nach zwei Tagen Flugzeit dockte das Raumschiff "Sojus MS-07" am Dienstag planmäßig am Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde an, wie die Raumfahrtbehörden Nasa und Roskosmos mitteilten.

Schwerelos schwebten der Russe Anton Schkaplerow, der US-Amerikaner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...