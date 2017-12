Von Florian Faust

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnung auf die am Abend im US-Kongress zur Verabschiedung anstehende US-Steuerreform sorgt auch am Dienstag für gute Stimmung am europäischen Aktienmarkt. Zwar hatten die Börsen dies bereits am Vortag ausgiebig gefeiert, doch könnte der erfolgte Startschuss für die Jahresendrally die Kurse noch ein wenig weiter nach oben tragen. Allerdings legen die Börse auf ihrem Weg nach oben eine Pause - belastet etwas vom steigenden Euro, dieser springt wieder über die Marke von 1,18 Dollar. Der DAX verharrt am Mittag weitgehend auf seinem erhöhten Niveau und verliert 0,1 Prozent auf 13.297 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.604 Zählern ebenfalls 0,1 Prozent im Minus.

Die erwartete US-Steuerreform bringt momentan frisches Geld an die Börsen. Dort wird davon ausgegangen, dass die US-Steuerreform am Abend mit knapper Mehrheit auf den Weg gebracht wird. Wird der Gesetzestext von Senat und Repräsentantenhaus verabschiedet, dürfte US-Präsident Donald Trump noch vor Weihnachten das Gesetz unterzeichnen. Dieses sorgt unter anderem dafür, dass für US-Unternehmen sowie in den USA tätige Unternehmen die Steuerlast sinkt.

Einer Studie der VP-Bank zufolge hat der durchschnittliche Steuersatz der im S&P-500 enthaltenen Unternehmen im Vorjahr noch rund 24,5 Prozent betragen. Der direkte Einfluss auf den Gewinn pro Aktie beim S&P-500 werde auf 9 bis 10 Dollar geschätzt. Tritt die Steuerreform im Jahr 2018 vollumfänglich in Kraft, ergäbe das für den Index ein erwartetes Gewinnplus pro Aktie von 141 US-Dollar für das neue Jahr. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte sich damit um etwa einen Punkt reduzieren. Der S&P-500-Index hätte damit - ohne andere Einflüsse - ein Steigerungspotenzial von gut 5 Prozent. Auch europäische und deutsche Unternehmen, die hohe Umsätze in den USA generieren, profitierten von der US-Steuersenkung.

Ifo liefert keinen Impuls

Derweil hat sich das Geschäftsklima in Deutschland im Dezember entgegen den Erwartungen auf hohem Niveau etwas eingetrübt, was aber alleine an etwas schwächeren Geschäftserwartungen liegt. Dennoch liegt der Geschäftsklimaindex mit 117,2 auf einem sehr hohen Niveau, so dass die Wachstumsdynamik der vergangenen Monate beibehalten werden sollte. Große Akzente setzt der wichtigste deutsche Frühindikator am Aktienmarkt nicht.

Auf Unternehmensebene dünnt der Nachrichtenfluss so kurz vor Weihnachten und Jahresultimo langsam aus. Eine Ausnahme bildet der britische Versicherer Old Mutual, der sein Fondsgeschäft verkauft hat. Käufer ist die Beteiligungsgesellschaft TA Associate, die einen Gesamtpreis von 600 Millionen Pfund zahlt. Die bisher von Old Mutual betreuten Fonds verwalten ein Vermögen von 25,7 Milliarden Pfund. An der Börse kommt die Nachricht gut an, die Aktie legt um 3,9 Prozent zu und stellt damit den mit Abstand größten Gewinner im Sektor der europäischen Versicherer.

Ceconomy-Ausblick enttäuscht

"Die Zahlen liefern auf den ersten Blick keine negative Überraschung", urteilt ein Händler über die 2016/17er Zahlen des Elektronikeinzelhändlers Ceconomy. Diese Entwicklung habe sich allerdings bereits mit dem Zwischenbericht zum vierten Quartal abgezeichnet. Als enttäuschend wird an der Börse aber der Ertragsausblick für das bereits laufende Geschäftsjahr eingestuft. So sollen EBIT und EBITDA mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, während der Marktkonsens von einem Plus von 8 Prozent ausgeht. Die Aktie verliert als MDAX-Schlusslicht 3,8 Prozent.

Mit 1,3 Prozent Aufschlag zeigen sich Hugo Boss. Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Mark Langer gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung werden positiv aufgenommen. Dieser hatte sich optimistisch zum Weihnachtsgeschäft und Geschäftsverlauf des neuen Jahres geäußert. 2018 will das Unternehmen deutlich stärker als der Markt wachsen, dort wird ein Marktwachstum von plus 3 bis 4 Prozent veranschlagt.

Chinesische Hausse bei Dialog

Bei Dialog Semiconductor sorgen die Chinesen wieder einmal für steigende Kurse. "Der Aktienkurs dürfte mit dem Interesse der Chinesen nach unten abgesichert sein", erwartet ein Aktienhändler. Am Vorabend ist bekannt geworden, dass der chinesische Großaktionär Tsinghua University seine Beteiligung auf 9,01 Prozent aufgestockt hat. Spannend sei in diesem Zusammenhang, dass Dialog zuletzt vermeldet habe, die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei auszubauen. Die Titel von Dialog Semiconductor springen um 10,0 Prozent empor.

Der krisengeschüttelte Möbelhändler Steinhoff International Holdings hat einen neuen CEO gefunden. Der Aufsichtsrat bestellte Danie van der Merwe, der bisher COO von Steinhoff war, kommissarisch zum Chef. Die Titel legen um 8,6 Prozent zu. Hamburger Hafen gewinnen 0,8 Prozent. Das Bundesverwaltungsgericht hat Anwohnerklagen gegen die Elbvertiefung abschlägig beschieden.

Der Chemiehändler Brenntag baut sein Distributionsnetz in Kolumbien mit einer Übernahme aus, der Kurs legt um 1,1 Prozent zu. Der Immobilienkonzern Patrizia verstärkt sich mit einer Übernahme in Großbritannien und kauft die Londoner Rockspring Property Investment Managers. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kurs der Augsburger gewinnt 2,6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.604,36 -0,14 -5,06 9,54 Stoxx-50 3.215,78 -0,06 -1,83 6,82 DAX 13.297,42 -0,11 -14,88 15,82 MDAX 26.472,44 0,11 28,17 19,30 TecDAX 2.558,77 -0,07 -1,80 41,23 SDAX 11.869,74 0,40 46,97 24,69 FTSE 7.545,16 0,11 8,15 5,63 CAC 5.412,73 -0,14 -7,85 11,32 Bund-Future 163,07% -0,23 2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:52 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1811 +0,15% 1,1793 1,1802 +12,3% EUR/JPY 132,98 +0,50% 132,32 132,62 +8,2% EUR/CHF 1,1625 -0,26% 1,1655 1,1637 +8,5% EUR/GBP 0,8829 +0,54% 0,8781 1,1352 +3,6% USD/JPY 112,59 +0,37% 112,18 112,36 -3,7% GBP/USD 1,3378 -0,42% 1,3434 1,3395 +8,4% Bitcoin BTC/USD 18.099,25 -2,85% 17.256,95 18.834,12 1.795,82 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,49 57,16 +0,6% 0,33 +0,9% Brent/ICE 63,61 63,41 +0,3% 0,20 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,63 1.262,28 +0,1% +1,35 +9,7% Silber (Spot) 16,19 16,15 +0,3% +0,05 +1,7% Platin (Spot) 913,90 911,50 +0,3% +2,40 +1,1% Kupfer-Future 3,09 3,12 -1,0% -0,03 +22,5% ===

