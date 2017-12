NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Lastwagenbauer Navistar ist im vierten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat die Markterwartungen übertroffen. Zudem gab das Unternehmen, an dem Volkswagen eine Minderheitsbeteiligung hält, einen optimistischen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 9 Prozent.

Im Quartal per Ende Oktober verdiente Navistar 135 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 34 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente das Unternehmen 1,36 Dollar je Aktie. Analysten hatten Navistar lediglich 67 Cent zugetraut. Der Umsatz kletterte um 26 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar, auch hier hatten die Beobachter mit 2,3 Milliarden Dollar deutlich weniger erwartet.

Im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 strebt Navistar einen Umsatz von 9 bis 9,5 Milliarden Dollar an. Analysten erwarten bislang 9,08 Milliarden Dollar. "Wir glauben, dass 2018 eines der stärksten Jahre für die Branche in diesem Jahrzehnt wird, und wir sind gut positioniert", sagte CEO Troy Clarke. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll 675 bis 725 Milliarden Dollar erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2017 07:16 ET (12:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.