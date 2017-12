Liebe Leser,

Aurelius hat am Montag minimal nachgegeben. Dennoch befindet sich die Aktie auf einem sehr starken Weg nach oben, was sich auch an den heutigen Kursgewinnen zeigt. Der Wert befindet sich seit etwa 4 1/2 Wochen in einer Turnaround-Situation. Bis dahin sah es so aus, als würde Aurelius möglicherweise sogar noch in einen Abwärtssog geraten. Das Bild hat sich jedoch deutlich gewandelt. Jetzt dürfte die Aktie zunächst ein früheres Zwischenhoch erreichen. Darüber winkt ein Durchmarsch ... (Frank Holbaum)

