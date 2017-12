VW hat erste elektronische Lieferwagen des Modells e-Crafter an Kunden ausgeliefert. Diese werden bis Mitte 2018 im Alltagsbetrieb getestet.

Die Volkswagen-Nutzfahrzeugsparte hat die ersten elektrischen Lieferwagen vom Typ e-Crafter an internationale Großkunden übergeben. Diese Kunden aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden sollten den E-Transporter bis Mitte 2018 im Alltagsbetrieb testen, teilte Volkswagen Nutzfahrzeuge am Dienstag in Hannover mit. Der e-Crafter sei mit ...

