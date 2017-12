Es bleibt spannend bei Uniper. Der aktivistische Investor Paul Singer mischt sich mit seinem Hedgefonds Elliott immer stärker in den Übernahmekampf um den Versorger ein. Am Dienstag wurde bekannt, dass Singer seine Beteiligung an Uniper ausgebaut hat. Die Aktie ist daraufhin auf ein neues Rekordhoch geklettert.

Den vollständigen Artikel lesen ...