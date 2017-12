Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.696,30 +0,07% +19,99% Euro-Stoxx-50 3.606,27 -0,09% +9,60% Stoxx-50 3.214,18 -0,11% +6,76% DAX 13.301,16 -0,08% +15,85% FTSE 7.545,49 +0,11% +5,64% CAC 5.415,00 -0,10% +11,37% Nikkei-225 22.868,00 -0,15% +19,64% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,08 -22

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,49 57,16 +0,6% 0,33 +0,9% Brent/ICE 63,59 63,41 +0,3% 0,18 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,91 1.262,28 +0,2% +2,63 +9,9% Silber (Spot) 16,22 16,15 +0,5% +0,07 +1,9% Platin (Spot) 917,00 911,50 +0,6% +5,50 +1,5% Kupfer-Future 3,09 3,12 -1,0% -0,03 +22,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Auch am Dienstag ist noch kein Ende der Rekordjagd an den US-Börsen in Sicht. Der Future auf den S&P-500 deutet mit einem Plus von 0,1 Prozent eine gut behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Wie an den vorigen Tagen setzen die Anleger auf das Zustandekommen der US-Steuerreform, über die der US-Kongress voraussichtlich am Dienstag abstimmen wird.

Die Konjunkturdaten des Tages - Baubeginne und -genehmigungen aus dem November und die Leistungsbilanz des dritten Quartals - dürften hinter das Thema Steuerreform zurücktreten. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Die Aktie des Online-Autohändlers Cars.com könnte vom Einstieg des aktivistischen Investors Starboard Value profitieren. Die Titel werden vorbörslich noch nicht gehandelt, haben aber am Montag im nachbörslichen Handel mit einem Plus von 7,5 Prozent auf die Nachricht reagiert.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen November Baubeginne PROGNOSE: -3,1% gg Vm zuvor: +13,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +5,9% gg Vm 14:30 Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -116,00 Mrd USD zuvor: -123,14 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem kräftigen Anstieg vom Montag legen die europäischen Börsen am Dienstag eine Pause ein. Die Stimmung sei jedoch ungebrochen gut, gestützt von der Hoffnung auf die am Abend im US-Kongress zur Verabschiedung anstehende US-Steuerreform. Derweil ist der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex etwas unter den Erwartungen geblieben, verharrt aber auf hohem Nivau. An der Börse setzt er gleichwohl keine Akzente. Unter den Einzelwerten profitieren Old Mutual (plus 3,9 Prozent) vom Verkauf des Fondsgeschäfts. Ceconomy verlieren 3,8 Prozent, nachdem die Zahlen des Elektronikeinzelhändlers Ceconomy zwar nicht negativ überrascht haben, der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr aber enttäuscht hat. Hugo Boss (plus 1,3 Prozent) werden von optimistischen Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Mark Langer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gestützt. Dialog Semiconductor verteuern sich um 10 Prozent, nachdem bekannt geworden ist, dass der chinesische Großaktionär Tsinghua University seine Beteiligung auf 9,01 Prozent aufgestockt hat. Der krisengeschüttelte Möbelhändler Steinhoff International Holdings hat einen neuen CEO gefunden. Der Aufsichtsrat bestellte den bisherigen COO des Unternehmens, Danie van der Merwe, kommissarisch zum Chef. Die Titel legen um 8,6 Prozent zu. Hamburger Hafen gewinnen 0,8 Prozent. Das Bundesverwaltungsgericht hat Anwohnerklagen gegen die Elbvertiefung abschlägig beschieden. Der Chemiehändler Brenntag baut sein Distributionsnetz in Kolumbien mit einer Übernahme aus, der Kurs legt um 1,1 Prozent zu. Der Immobilienkonzern Patrizia kauft die Londoner Rockspring Property Investment Managers. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kurs der Augsburger gewinnt 2,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:52 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1817 +0,20% 1,1793 1,1802 +12,4% EUR/JPY 133,03 +0,54% 132,32 132,62 +8,2% EUR/CHF 1,1637 -0,16% 1,1655 1,1637 +8,6% EUR/GBP 0,8839 +0,66% 0,8781 1,1352 +3,7% USD/JPY 112,58 +0,36% 112,18 112,36 -3,7% GBP/USD 1,3370 -0,48% 1,3434 1,3395 +8,4% Bitcoin BTC/USD 18.100,94 -2,84% 17.256,95 18.834,12 1.796,00

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach erneut sehr guten Vorgaben aus den USA mit abermals neuen Rekordhochs ging es an den meisten ostasiatischen Börsen am Dienstag weiter aufwärts mit den Kursen. Die Erwartung, dass noch vor Weihnachten die von US-Präsident Donald Trump angeschobene Steuerreform in trockene Tücher gebracht werden kann und dass sie nicht nur für US-Unternehmen positive Impuls entfalten wird, sorgt für Kauflaune. In Sydney schoben besonders Aktien aus dem Rohstoff- und Ölsektor den Markt auf ein Zehnjahreshoch. In Tokio setzten nach dem kräftigen Plus am Montag und einem freundlicheren Start in den Dienstag im Verlauf Gewinnmitnahmen ein. Das Augenmerk der Akteure dort richtete sich auf das am Mittwoch beginnende zweitägige Treffen der japanischen Notenbank. Die chinesischen Börsen legten dagegen zu. Tagesfavoriten in Shenzhen waren Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Blockchain-Geschäft vor dem Hintergrund der Euphorie um die Kryptowährung Bitcoin. Global Infotech, Forms Syntron und Feitian Tech erreichten sämtlich das maximal erlaubte Tageslimit von plus 10 Prozent. Bei den Ölpreisen und beim Gold tat sich in Asien wenig, sie tendierten seitwärts. In Tokio wurde die Stimmung etwas getrübt von einem Bericht, wonach die Wettbewerbsbehörden Untersuchungen in der Baubranche anstellen wegen potenzieller Absprachen bei einem Hochgeschwindigkeitszugprojekt. Der entsprechende Subindex verlor 1,7 Prozent. In Hongkong legten die Autowerte Brilliance und Geely um 1,0 Prozent bzw 2,4 Prozent zu, während Great Wall Motor um 0,7 Prozent zurückkamen. Dem chinesischen Wirtschaftsministerium zufolge wird der Autoabsatz im laufenden Jahr einen Rekordwert von 29 Millionen Fahrzeugen erreichen. Das entspräche einer Wachstumsrate von 3,4 Prozent, verglichen mit 13,7 Prozent im Vorjahr. Cathay Pacific (plus 1,8 Prozent) profitierten unterdessen von einem gut ausgefallenen Verkehrsaufkommen im November. Air China legten um 4,7 Prozent zu, während China Eastern knapp im Minus notierten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen in Europa treten am Dienstagmittag bei einem dünnen Geschäft auf der Stelle. In den vergangenen Tagen war eine gute Nachfrage nach portugiesischen Staatsanleihen zu beobachten, auf der anderen Seite kamen die Renditen deutlich unter Druck. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen aus Portugal sank erstmals unter das Niveau italienischer Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit.

Mit der Entscheidung der Ratingagentur Fitch vom Freitagabend, das Rating Portugals auf BBB (stabil) anzuheben, dürfte nach Einschätzung der DZ Bank die Aufnahme in den iBoxx-Index für EMU Sovereigns erfüllt sein und zum nächsten Monatswechsel vollzogen werden. Damit dürften portugiesische Anleihen für einen noch größeren Teil der Investoren von Interesse sein, weshalb die Rally auch nach der Fitch-Entscheidung noch nicht abgeschlossen sein sollte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Fresenius-Chef macht Anlegern Mut

Fresenius-Vorstandschef Stephan Sturm ist unzufrieden mit dem Aktienkurs des Gesundheitskonzerns. Den Hauptgrund für die schwache Entwicklung des Aktienkurses sieht er in den Sorgen der Anleger über die Generikapreise in den USA, wie Sturm im Gespräch mit dem Handelsblatt sagte. Der Preisdruck in der US-Medikamentenbranche komme dadurch zustande, dass sich dort Apothekenketten zusammengetan hätten und nun bei den Herstellern Tabletten gemeinsam billiger einkaufen würden.

Siemens erhält Kraftwerksauftrag aus Russland

Siemens hat einen Auftrag zur schlüsselfertigen Errichtung eines 495 Megawatt Gas- und Dampfkraftwerks erhalten. Auftraggeber ist Nizhnekamskneftekhim, ein Unternehmen der TAIF-Gruppe mit Sitz in Kazan, Tatarstan, Russland. Das Auftragsvolumen beträgt einschließlich des über 13 Jahre laufenden Servicevertrags 380 Millionen Euro. Das Kraftwerk soll im Mai 2021 den Betrieb aufnehmen.

Telekom kooperiert mit fünf süddeutschen Stadtnetzbetreibern

Die Deutsche Telekom ist in Süddeutschland Kooperationen mit fünf Stadtnetzbetreibern eingegangen. In Bayern und Baden-Württemberg wird die Telekom künftig die Infrastruktur von R-KOM in Regensburg, SÜC // dacor in Coburg, SWU Telenet aus Ulm, dem Stadtnetz Bamberg und Telepark Passau nutzen. Insgesamt umfassen die Kooperationen rund 125.000 Haushalte, die etwa zur Hälfte durch kommunale Glasfaseranschlüsse bis in die Häuser (FTTH und FTTB) und VDSL-Anschlüsse über Glasfaser bis zu den Kabelverzweigern (FTTC) erschlossen sind.

Verbraucherschützer klagen für VW-Besitzer gegen VW-Händler

