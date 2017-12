Brandy Pierce, eine Polizeibeamtin aus Indiana mit Polizeihund, überlebt Pistolenschuss dank Schutzweste von Safariland



Ontario, Kalifornien (ots/PRNewswire) - The Safariland Group (http://www.safariland.com/sm.0010qsb5x10vfeoov1k2mit6qq1o5) ("Safariland" oder "das Unternehmen") - ein führender globaler Anbieter von Sicherheits- und Körperschutzprodukten für die öffentliche Sicherheit, das Militär, Fachbranchen und Outdoor-Märkte - gibt SAVE #2000 in ihrem SAVES CLUB® (http://www.safariland.com/sav es-posts/sm.00001sfoblciiofpntsv81i07eun4) bekannt. Seit nunmehr 45 Jahren zeichnet The Safariland Group über ihren SAVES CLUB Polizeibeamte aus, die eine lebensbedrohliche Situation dank der Schutzweste und/oder anderer Schutzausrüstung von Safariland überlebten. Brandy Pierce, eine Polizeibeamtin mit Polizeihund aus New Castle im US-Bundesstaat Indiana, wurde am 24. September 2017 vom Unternehmen als 2000. Person in den Ehrenkreis aufgenommen, da sie mit Safarilands Schutzweste ABA® XT03 Level II einen Brustschuss überlebte.



"Als Polizeibeamte ist man darauf vorbereitet und weiß, dass es jeden Tag passieren könnte", so Pierce. "Immer, wenn ich meine Schutzweste anlege, werde ich daran erinnert, was ohne sie hätte passieren können, und ich bin dankbar, dass ich noch am Leben bin, um meine Arbeit fortsetzen zu können."



In der Nacht des Vorfalls reagierte Pierce mit ihrem Polizeihund Lex auf einen Anruf, bei dem es um vermeintliche Fahrzeugeinbrüche ging. Als sie am Tatort eintraf, ergriff der Tatverdächtige auf einem Fahrrad die Flucht. Pierce setzte sofort ihren Hund auf ihn an, der den Verdächtigen umgehend verfolgte und festhielt. Als sich Pierce näherte, um den Verdächtigen in Gewahrsam zu nehmen, zog er eine .45 ACP Pistole hervor und zielte aus nächster Nähe auf Pierces Brust. Die Schutzweste Level II von Safariland verhinderte die tödliche Wirkung der Pistolenkugel und ermöglichte es ihr, ihren Einsatz fortzusetzen. Pierce wurde anschließend im Krankenhaus behandelt und ist seither wieder voll im Einsatz.



"Demütig zeichnen wir mutige Männer und Frauen wie Pierce aus, die ihr Leben jeden Tag aufs Neue in Gefahr bringen", erklärt Scott O'Brien, Vorsitzender von Safariland. "In Zusammenarbeit mit unseren Partnern erfinden und entwickeln wir ständig neue erstklassige Schutzprodukte, um die Menschen zu schützen, die uns beschützen. Wir leben streng nach unserem Motto 'Together, We Save Lives' und möchten sicherzustellen, dass die Menschen, die unsere Produkte tragen, nach ihrem Dienst sicher und wohlbehalten wieder bei ihren Familien landen."



Ed Hinchey, Schutzkleidungsbeauftragter und SAVES CLUB Manager von Safariland, äußerte sich dazu: "Zweitausend Leben, die mit unserer Schutzkleidung gerettet worden, sind eine beachtliche Zahl. Doch diese Personen sind für uns viel mehr als nur Zahlen. Es ist uns eine Ehre, dass sie Teil der Safariland-Familie geworden sind und uns jeden Tag daran erinnern, dass unsere Arbeit von Bedeutung ist."



Hinchey ist selbst ein Beweis dafür. Im Jahre 2005 kam er als SAVE #941 zum SAVES CLUB von The Safariland Group.



Polizeibeamtin Brandy Pierce wird zusammen mit den SAVES-CLUB-Mitgliedern Danielle Kamenar (Rettungssanitäter) und Adam Koch (Polizeiinspektor) ausgezeichnet. Ihre Geschichten werden auf einer speziell dafür vorgesehenen Safariland SAVES Presentation vorgestellt. Diese Präsentation findet am Mittwoch, den 24. Januar 2018 um 15 Uhr [PT] auf der SHOT (Shooting, Hunting & Outdoor Trade) Messe in Las Vegas am Stand 12762 statt.



The Safariland Group ist ein führender globaler Anbieter von Sicherheits- und Körperschutzprodukten für die öffentliche Sicherheit, das Militär, Fachbranchen und Outdoor-Märkte. The Safariland Group verkauft zahlreiche namhafte Marken auf diversen Märkten, so z. B. Safariland®, Med-Eng®, Safariland® Armor, Safariland® VIEVU®, Mustang Survival®, Bianchi®, Break Free®, PROTECH® Tactical, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® und NIK®. Das Motto von The Safariland Group "Together, We Save Lives" (zu dt.: Zusammen, Wir retten Leben) spiegelt sich in den lebensrettenden und schützenden Produkten wider, die das Unternehmen vertreibt. The Safariland Group hat ihren Sitz in Jacksonville, Florida (USA). The Safariland Group ist ein Markenzeichen von Safariland, LLC.



