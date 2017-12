Mannheim - In der Umfrage vom Dezember (04.12. bis 13.12.2017) sinken die Konjunkturerwartungen für China erneut, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der neue Wert liegt bei minus 10,7 Punkten, 18,3 Punkte weniger als im November.

