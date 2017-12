In Niedersachsen hat SPD-Landesgeschäftsführer Brockmeyer gezeigt, wie Wahlkampf richtig geht. Sein Wissen hätte auch die Bundespartei bitter nötig. Jetzt geht er nach Österreich. Auch dort darbt die Sozialdemokratie.

Niedersachsens SPD-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer soll Österreichs Sozialdemokraten als neuer Kommunikationschef wieder auf Erfolgskurs bringen. "Ja, es stimmt: Ende Januar 2018 werde ich mit meiner Familie nach Wien umziehen", sagte der Wahlkampfspezialist am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der SPÖ-Chef und ehemalige Bundeskanzler Christian Kern hatte zuvor der Wiener Zeitung "Kurier" (Dienstag) erklärt, dass Brockmeyer diesen Posten übernimmt. "Kern hatte mich Anfang Dezember in Wien überraschend zu einem Termin eingeladen und erklärt, dass er mich haben will", berichtete Brockmeyer.

Der mit einer Österreicherin liierte 42-jährige Vater eines Sohnes hatte für Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) die Landtagswahl erfolgreich organisiert. "Stephan ...

