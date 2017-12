Das nordamerikanische Technologie-Unternehmen Micron Waste Technologies (WKN: CA59511R1082) - welches organischen Abfall fast nahezu vollständig in Wasser verwandelt - blickt auf eine bisher erfolgreiche Entwicklung nach dem im Oktober erfolgten Börsengang zurück: Von der Erstnotiz bei 0,36 CAD konnte die Aktie bis heute auf 0,55 CAD steigen (Leser des Goldherz VIP-Clubs konnten sogar seit 0,25 CAD dabei sein - dazu später mehr). Nach einer zwischenzeitlichen Konsolidierung greift die Aktie nun unter zunehmenden Umsätzen wieder ihr Jahreshoch an. Bloß Zufall oder ist hier mehr im Busch?

Im andauernden Crypto- und Blockchain-Boom haben es andere junge Technologie-Unternehmen derzeit schwer, von Anlegern mit Interesse bedacht zu werden. Eine erfrischende Ausnahme ist da Micron Waste Technologies. Seit der Erstnotiz bei 0,36 CAD konnte der Titel auf inzwischen 0,55 CAD zulegen - ein Kursgewinn von immerhin +52,8% in knapp zwei Monaten. Nachdem das Unternehmen zudem ankündigte, seine Abfall-Technologie auch in der boomenden Cannabis-Industrie einsetzen zu wollen, kam Anfang Dezember wieder Leben in den Aktienkurs.

Abfall-Entsorgung in der Cannabis-Industrie ein potenzieller Boom-Markt?

Keine Frage - der Cannabis-Boom in Nordamerika ist nicht mehr aufzuhalten. Experten sprechen heute schon von einem Marktpotenzial von bis zu 50 Milliarden USD in den USA und immerhin gut 20 Milliarden CAD in Kanada. Doch statt nur auf die Nachfrageseite zu schauen, lohnt aus Anleger-Sicht auch ein Blick auf die damit verbundenen Herausforderungen für Produzenten.

Genaue Zahlen sind noch nicht bekannt. Doch schon heute scheint klar, dass auch die Abfallentsorgung für die Produzenten eine große Herausforderung wird. Denn wer mehrere tausend Tonnen Blüten erntet, hat ein Vielfaches davon an Pflanzen-Abfällen zu entsorgen. Da es sich hierbei größtenteils um die Pflanzen von THC-haltigen Blüten ...

