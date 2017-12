London - Für die globale Finanzbranche wird das Wirtschaftsumfeld 2018 weitgehend günstig sein, so Guy de Blonay, Fondsmanager des Jupiter Global Financials SICAV.Viel sei jedoch davon abhängig, dass die US Federal Reserve bei der quantitativen Straffung und Zinserhöhungen behutsam vorgehe. Innovationen in der Finanztechnologie würden das bestimmende Thema für die Branche bleiben. Das dürfte für Unruhe sorgen, aber auch enorme Chancen bieten.

Den vollständigen Artikel lesen ...