Frankfurt - Die englische Investmentboutique Stratton Street Capital hat sich auf Anleiheinvestments spezialisiert, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Den Fokus setze das Team um den Geschäftsführer Andy Seaman auf die genaue Analyse des Verschuldungsgrades eines Landes, ehe in Staats- oder Unternehmensanleihen angelegt werde. Auf diese Weise sollten Ineffizienzen der Kreditmärkte herausgefiltert werden, die in wertbringende Investments für den Stratton Street UCITS - NFA Global Bond Fund UI (ISIN LU1483930282/ WKN A2AQ20) und den Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI (ISIN LU1483929276/ WKN A2AQ2Q) umgesetzt werden könnten. Im Gespräch mit Volker Schilling, Dachfondsmanager und Vorstand der GREIFF capital management, habe Seaman über die Vorteile des globalen Anlagefokus und die feste Überzeugung von der Ineffizienz der Kreditmärkte gesprochen.

