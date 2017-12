Baden-Baden (ots) -



Zwei weihnachtliche Sendungen live aus dem Garten am 22. und 23. Dezember 2017 im SWR Nachmittag



Kurz vor Weihnachten kommt der SWR Nachmittag mit zwei außergewöhnlichen Sendungen live aus dem "Kaffee oder Tee"-Garten. Am Freitag, 22. Dezember, gibt es die "Kaffee oder Tee Weihnachtsparty" und am Samstag, 23. Dezember, die Sondersendung "Kaffee oder Tee Weihnachten Spezial" mit vielen Gästen. Zu sehen jeweils von 16 bis 18 Uhr im SWR Fernsehen.



Die "Kaffee oder Tee Weihnachtsparty" am Freitag, 22. Dezember ab 16:05 Uhr Am Freitag, 22. Dezember, kommt der SWR Nachmittag mit Moderator Jens Hübschen im "Kaffee oder Tee"-Garten in Weihnachtsstimmung. Floristmeisterin Marlen Dürrschnabel schmückt den Weihnachtsbaum, Bartender Alexander Mayer mixt Glühweindrinks mit und ohne Alkohol, Konditormeister Robert Schorp backt süße und salzige Crêpes, und Deko-Expertin Martina Lammel macht Licht im weihnachtlichen Garten. Musikalische Gäste sind die Mitglieder des Kinderchors der Christophorus-Kantorei Altensteig und Reporter Markus Bundt ist unterwegs mit Vincent Klink, der sein Stuttgart mal von einer ganz anderen Seite zeigt.



"Kaffee oder Tee Weihnachten-Spezial" am Samstag, 23. Dezember ab 16 Uhr Am Samstag, 23. Dezember, kommt auch die Sonderausgabe von "Kaffee oder Tee" zwei Stunden live aus dem Garten mit Heike Greis und ihren Gästen: Spitzenkoch Markus Buchholz macht ein Drei-Gänge-Menu auf dem Grill, Astrophysiker Klaus Jäger wirft einen Blick in den sagenhaften Winterhimmel und auf den "Stern von Bethlehem", Martina Lammel bringt Lichterglanz in den Garten mit Leuchtkörben aus Altglas, Reporterin Katharina Röben begleitet eine Großfamilie live bei den Weihnachtsvorbereitungen und Marius Zimmermann ist mit dem Hundeschlitten im Hunsrück unterwegs. Für den musikalischen Weihnachtszauber sorgen Sänger Marc Marshall und Pianist René Krömer.



Sendungen:



