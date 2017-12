Was beim Wetter der Siebenschläfer, ist im DAX das Januar-Phänomen. Was das ist, erklärt Christian Köker von der HSBC. Mit rund 70 Prozent Wahrscheinlichkeit tritt es ein, das Januar-Phänomen, sagt Christian Köker von der HSBC im Gespräch mit Antje Erhard. Was ist das? Wie wirkt das? Wie waren die letzten Jahre? Gilt das nur im DAX? Und was kann kommen nach fast sechs Jahren Hausse im DAX?