In Berlin-Kreuzberg, im Haus Bethanien am Mariannenplatz, wurde vom 29. November bis zum 6. Dezember 2017 eine "Installation" mit dem Titel "Märtyrermuseum" gezeigt. Als Märtyrer wurden in Bild und Text Menschen vorgestellt, die für ihre Überzeugungen in den Tod gingen: Sokrates (469 - 399 v. Chr.), die Heilige Apollonia von Alexandria (3. Jh.), Martin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...