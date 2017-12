20 neue Ladepunkte auf der wichtigen Verkehrsachse München-Zürich. Auch eigene Schnellladeinfrastruktur wird ausgebaut.



Bregenz (ots) - Gute Nachrichten für die Bodenseeregion. Beim Vorarlberger Energiedienstleister illwerke vkw in Bregenz wurde der größte Supercharger Standort Zentraleuropas mit 20 neuen Ladepunkten errichtet. In Kürze wird die VKW dort noch weitere Schnelladestationen in Betrieb nehmen.



Auf dem Gelände von illwerke vkw in der Weidachstraße in Bregenz steht Teslafahrern ab sofort ein neuer Supercharger Standort zur Verfügung. An den 20 Ladepunkten können in nur 30 Minuten bis zu 270 km an Reichweite aufgeladen werden. Sämtliche Ladestationen werden dabei zu einhundert Prozent mit Strom aus heimischer Wasserkraft betrieben.



Zwtl.: Leistungsstarke Erweiterung der Ladeversorgung auf Achse München-Zürich.



Der Supercharger-Standort ist der größte Zentraleuropas und erweitert die Lademöglichkeiten an einem zentralen Standort auf der wichtigen Verkehrsachse München-Zürich.



Zusätzlich werden die VKW bis zum Frühjahr 2018 ihre eigene Schnellladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge am Standort weiter ausbauen. Ab diesem Zeitpunkt stehen den Ladekunden in Bregenz auch das neue Aufenthaltsgebäude mit Toiletten sowie Snack- und Getränkeautomaten zur Verfügung. Der Ladepark mit insgesamt 27 Parkplätzen für E-Fahrzeuge hat eine Spitzenleistung von 1,7 Megawatt. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur setzt der Vorarlberger Energiedienstleister einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Energieautonomie 2050.



"Beim weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur ist es besonders wichtig, die Bereiche Laden zu Hause, Laden am Arbeitsplatz und öffentliche Ladeeinrichtungen gut aufeinander abzustimmen. Nur so können hohe Investitionen in den Ausbau des Stromnetzes vermieden werden", so Helmut Mennel, Mitglied des Vorstands, illwerke vkw.



Zwtl.: Fakten:



Tesla Supercharger Station bei illwerke vkw Weidachstraße, Bregenz



* 27 Parkplätze für E-Fahrzeuge * 20 Supercharger Ladepunkte * 1,7 MW Trafoleistung



