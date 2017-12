Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Unterlunkhofen (pts023/19.12.2017/13:55) - Die Sidler Holz AG produziert für Holzbauer und Zimmereien kostengünstige und qualitativ führende Brettstapel (für Geschossdecken, Wände und Dächer) sowie Holz-Betonverbund Geschossdecken (HBV). Als Generalimporteur beliefert die Sidler Holz AG über führende Holzhändler die Gartenbauer, Schwimmbad-Bauer, Fassadenbauer und andere Bauunternehmen mit Kebony®. Mit der Produktion hochpräziser Brettstapel- und HBV-Module in der Schweiz, trägt die Sidler Holz AG wesentlich zum steigenden Einsatz von Holz im Bau von Gebäuden bei. Brettstapel und Holz-Betonverbund Geschossdecken (HBV) Mit den modernen Fertigungsanlagen, produziert die Sidler Holz AG Brettstapel und Holz-Betonverbund Geschossdecken (HBV) nach Plan. Die vorgefertigten Brettstapel Module eignen sich als Geschossdecken, Massivholz-Wände, Massivholz-Dächer und weitere Holzbauten. Die Modul-Längen reichen bis 13m und die Spannweiten bis 7m. Die Sidler Holz AG hat breite, positive Erfahrung in der Produktion für mehrgeschossige Grossbauten und Grossüberbauungen. Brettstapel sind lieferbar in den Varianten: - "Nicht Sicht" (Industrie) oder "Sicht", bei welcher die schöne Holz-Struktur sichtbar bleibt - Gedübelte klebstofffreie Massivholz-Brettstapel oder vorgefertigte Brettstapel-Betonverbund-Module (HBV) - Geschossdecken mit ISO/Dämm- und Akustik-Systemen nach Wahl. Ausführliche Informationen zur Produktion von Brettstapeln und Holz-Beton-Verbund Geschossdecken findet man auf der Homepage: http://sidlerholz.ch/de/brettstapel Kebony® das Echtholz mit welchem Tropenholz ebenbürtig ersetzt werden kann Kebony® ist hochwertiges Echtholz, von führenden Architekten empfohlen. Es ist nachhaltig, dauerhaft und benötigt keine zusätzliche Behandlung außer normaler Reinigung. Das Holz ist besonders langlebig und bestens geeignet für Terrassen-, Bodenbeläge und Fassaden. Auf Kebony gibt es 30 Jahre Garantie. Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, es erhält Premium-Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbe. Ausführliche Informationen zu Kebony® im Terrassenbau und im Fassadenbau findet man auf der Homepage: http://sidlerholz.ch/de/kebony (Ende) Aussender: Sidler Holz AG Ansprechpartner: Erich Sidler Tel.: +41 56 634 11 62 E-Mail: info@sidlerholz.ch Website: www.sidlerholz.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171219023

