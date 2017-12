Mainz (ots) -



Das ZDF zeigt an den Festtagen und zum Jahreswechsel festliche Shows und Konzerte, Märchen-Premieren, Jahresrückblicke, Spielfilme sowie bekannte Festtagsklassiker für die ganze Familie - von "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" bis zur Silvester-Party am Brandenburger Tor. Die Highlights im Zeitraum zwischen Sonntag, 24. Dezember 2017, und Montag, 1. Januar 2018: https://presseportal.zdf.de/pm/weihnachten-und-neujahr-im-zdf-2/.



Das ZDF würdigt das Weihnachtsfest in seiner christlichen Bedeutung - mit evangelischen und katholischen Gottesdiensten sowie dem päpstlichen Segen am ersten Weihnachtsfeiertag. Mehr Infos dazu: https://presseportal.zdf.de/pm/christliches-weihnachts-und-neujahrspr ogramm-1/.



Mit der ganzen Familie ins Reich der Magie: Das ZDF zeigt an Heiligabend die Märchen-Premieren "Rübezahls Schatz" und "Der Zauberlehrling" sowie die Free-TV-Premiere von "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs". Alle Highlights des weihnachtlichen Programms für Kinder und Jugendliche: https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-weihnachte n-fuer-kinder-und-jugend-2017/.



Für Wintersportfans überträgt das ZDF zwischen 31. Dezember und 4. Januar zwei Springen von der traditionsreichen Vierschanzentournee. Mehr Infos dazu: https://presseportal.zdf.de/pm/die-wintersportsaison -2017-2018-live-im-zdf/.



ZDFneo bietet seinen Zuschauern an Heiligabend um 18.15 Uhr ein besinnliches Kontrastprogramm: In "Stille Nacht - Ein Kaminfeuer" knistert und lodert es zwei Stunden lang in einem weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer, und William Cohn liest die Weihnachtsgeschichte vor.



