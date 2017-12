Mannheim (ots) -



Das Individuelle macht den Reiz einer Persönlichkeit aus - alles, was einzigartig ist, hat eine besondere Ausstrahlung. Das gilt ebenso für Mode oder Interieur: Unikate haben eine exklusive Wirkung und heben sich von Produkten "von der Stange" deutlich ab. Wer das Besondere liebt, wird auch von Naturstein faziniert sein: natürlich entstandene Farben und Strukturen schaffen eine unverwechselbare Ausstrahlung. Vor allem beim markant-sinnlichen Schiefer tritt die Individualität des natürlich gewachsenen Materials im besonderen Maße hervor. Mit seinen aufregenden, wie gezeichneten Strukturierungen sind Böden aus Naturschiefer ein wahres Erlebnis. Einzigartige Schönheit - erschaffen von der Natur!



Schiefer sieht nicht nur wunderschön aus, sondern fühlt sich auch ganz besonders an. Die gespaltene Oberfläche von Schieferfliesen sorgt für eine streichelzarte und angenehme Wahrnehmung und zaubert passionierten Barfußgängern ein Lächeln ins Gesicht. Die hervorragende Wärmeleitfähigkeit des Natursteins ist zudem für die Kombination mit einer Fußbodenheizung optimal - ein wahres Wohlgefühl an Wintertagen.



Natürliche Ausstrahlung und haptisches Erlebnis - Schiefer hat noch mehr Aufregendes zu bieten. Mit ihrer Farbpalette von zartem Grau zu ausdrucksvollem Anthrazit und sattem Schwarz sind Böden aus Schiefer sehr stylish. "Schieferfliesen im XXL-Format haben eine besonders moderne Wirkung," so Innenarchitektin und Kundenberaterin Christiane von Bezold von jonastone, dem Mannheimer Onlineshop für natürliche Steinböden. Die Kombination mit modernem Interieur, cleanem Weiß und Signalfarben hebt die trendige Wirkung zusätzlich hervor.



Eine einzigartige Ausstrahlung, stylishe Wirkung, tolle Eigenschaften wie Wärmeleitung und leichte Alltagspflege - Schieferböden sind eine wunderbare Möglichkeit, seinen Wohnräumen individuelles Flair mit praktischem Mehrwert zu verleihen. Kein Wunder, dass Schiefer seit Jahren zu den beliebtesten Fliesen im Innenbereich gehören - die exklusive, hochwertige und gleichzeitig moderne Wirkung des Natursteins ist einfach faszinierend.



