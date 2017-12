Wallisellen (ots) -



Die Allianz Suisse besetzt zum 1. Januar 2018 wichtige

Führungsfunktionen im Unternehmen neu und setzt dabei auf interne

Führungskräfte: Gregor Huber, bislang Chief Investment Officer,

übernimmt die Leitung des Bereichs Unternehmensversicherungen. Die

Leitung des Investment Managements übernimmt im Gegenzug künftig

Roger Faust, der zuvor als Leiter Investment Strategie fungierte.

Bruno Spicher, seit Dezember 2011 Leiter des Bereichs

Unternehmensversicherungen, übernimmt auf eigenen Wunsch und mit

reduziertem Pensum die Funktion als Leiter Rückversicherungen der

Allianz Suisse.



Die Allianz Suisse startet mit zwei neuen Bereichsleitern in das

neue Jahr: Gregor Huber (40 Jahre) übernimmt per 1. Januar 2018 die

Leitung des Bereichs Sach Unternehmen. Er folgt auf Bruno Spicher (56

Jahre), der auf eigenen Wunsch und mit reduziertem Pensum künftig die

Leitung der Rückversicherungen innehat. Gregor Huber verantwortete

seit 2011 als Chief Investment Officer das Investment Management der

Allianz Suisse mit Kapitalanlagen in Höhe von rund 25 Milliarden

Franken. Mit grossem Erfolg: In 2014 wurde das Investment Management

der Allianz Suisse mit dem Preis für das beste Portfolio Management

in der Allianz Gruppe ausgezeichnet. Gregor Huber absolvierte an der

Universität in St. Gallen den Master in Volkswirtschaftslehre. Der

Ökonom ist bereits seit über 15 Jahren im Unternehmen und bekleidete

dabei verschiedene Fach- und Führungsfunktionen, seit 2005 im

Investment Management.



Nahtloser Übergang



Seine Nachfolge als Chief Investment Officer übernimmt künftig

Roger Faust (35 Jahre), der bislang als Leiter Investment Strategie

der Allianz Suisse fungierte und die Kapitalanlagen durch die

Tiefzinsphase führte. Zudem war er an der Entwicklung der voll

digitalisierten, ETF-basierten Anlagelösung ELVIA eInvest beteiligt,

die kürzlich lanciert wurde. Roger Faust ist seit 2011 für die

Allianz Suisse tätig. Er studierte Volkswirtschaft und Finance an der

Universität St. Gallen, wo er auch promovierte und noch heute als

Dozent tätig ist. "Ich freue mich sehr, dass wir diese wichtigen

Bereichsleitungen mit Führungskräften aus unseren eigenen Reihen

besetzen konnten. Damit ist ein nahtloser Übergang gewährleistet.

Beide verfügen über profunde Kenntnisse und einen beeindruckenden

Leistungsausweis. Das gilt auch für Bruno Spicher, der im Bereich

Unternehmensversicherungen wichtige Meilensteine bei der

Weiterentwicklung des Geschäfts erreicht hat. Schön, dass uns seine

Tatkraft in einer neuen Funktion erhalten bleibt", sagt Severin

Moser, CEO der Allianz Suisse.



