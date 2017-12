Datenschutz beim Online-Shopping bleibt ein frommer weihnachtlicher Wunsch, wie eine Studie zeigt. Kunden können beim Geschenkekauf ausspioniert werden. Große Sammelwut herrscht gerade in sensiblen Bereichen.

Weihnachtszeit ist Shopping-Zeit. Vor allem auch in den zahllosen Onlineshops laufen die Geschäfte jetzt wieder auf Hochtouren. Was kaum einer weiß oder auch einfach ausblendet: Kunden von Internetgeschäften können bei ihrem unbedachten Treiben auf Schritt und Tritt mit spezieller Analysesoftware verfolgt werden - das ist legal und gehört zum alltäglichen Business im Web.

Was sich hinter diesen sogenannten Trackern und Cookies verbirgt, weiß IT-Experte Tobias Schrödel. Ihm wurde mal Werbung für ein Buch eingeblendet, auf dessen Verlagswebseite er ein paar Tage vorher den Klappentext aufgerufen hatte. Zufall? Keineswegs. "Das Ganze dient dazu, unseren Einkauf zu optimieren", erklärt Schrödel.

Also: Wem Äpfel gefallen, der kauft auch eher Apfelsaft, der mag wahrscheinlich auch Apfelmus und der möchte vielleicht auch Apfelgelee auf sein Frühstücksbrot schmieren. Werbung für Birnen wird daher nicht kommen. "Firmen zahlen gutes Geld für personalisierte Werbung, denn auch der Absatz geht wahrscheinlich in die Höhe. Und Wahrscheinlich ist immer noch besser, als blind irgendjemanden irgendetwas anzubieten", so der Experte.

Der Hamburger Datenschutz-Spezialist eBlocker hat gerade elf Onlineshops in Deutschland (Amazon, Otto, Zalando, Notebooksbilliger, Bonprix, Mediamarkt, 123gold, Orion, Manufactum und Proidee) im Hinblick auf den Einsatz solcher Datensammler untersucht. Zwar lässt eBlocker seinerseits offen, auf welcher Grundlage speziell diese Shops ausgewählt wurden, das Thema jedoch dürfte wohl auch für die zehn umsatzstärksten Onlineshops eine Rolle spielen, denn kaum ein Onlinehändler trackt das Verhalten seiner Webseitenbesucher nicht in irgendeiner Art und Weise (was soweit weder verboten noch skrupellos ist, so lange sie sich dabei an bestimmte gesetzlich vorgegebene Regeln halten).

Die Analyse, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, erfolgte auf Basis einer Auswertung der jeweiligen Startseiten. Das Ergebnis ist laut Geschäftsführer Christian Bennefeld "gleichermaßen überraschend wie alarmierend": Von den untersuchten Shops informierte gerade einmal einer vollumfänglich über die eingesetzten Tracker.

Besonders erschreckend sei, dass sich die meisten gezählten Tracking-Instrumente in den sensibelsten Geschäftsbereichen tummeln würden - Sex und Gesundheit. So zählte eBlocker beim Erotikversand Orion 43 Tracker, bei der Online-Apotheke Docmorris sollen 24 zum Einsatz kommen. "Welche Informationen hierbei so erhoben werden, dass eine bestimmte Person identifiziert werden kann, ist bestenfalls unsicher", kritisiert Bennefeld.

Die Hamburger Otto-Group, die in der Untersuchung mit drei Shops (Otto.de, Bonprix.de und Manufactum.de) in der Untersuchung vertreten ist, widerspricht dem Datenschnüffler-Vorwurf auf Nachfrage vehement. So würden beispielsweise keine personalisierten Profile durch den Einsatz von Tracker-Software erstellt. Ein Sprecher: "Der Schutz und der vertrauliche Umgang mit Kundendaten haben für uns oberste Priorität. Wir arbeiten streng gemäß der geltenden deutschen Datenschutzgesetze. Die Analyse des Einkaufsverhaltens und der damit verbundenen Erhebung und Verarbeitung von Nutzerinformationen ist gängige Vorgehensweise im E-Commerce."

Mit den Analysen gehe man lediglich auf den Kundenwunsch nach personalisierten und individualisierten Angeboten ein. Der Sprecher: "Dennoch prüfen wir natürlich permanent, wo wir uns im Sinne unserer Kundinnen und Kunden weiter verbessern können, und sind dankbar für entsprechende Hinweise, denen wir hier entsprechend umgehend nachgekommen sind."

Auch die beiden Online-Händler Orion.de und Docmorris.de haben wir um eine Stellungnahme gebeten - die Antworten stehen noch aus, werden aber an dieser Stelle aktualisiert, sobald sie uns vorliegen.

Unabhängig von diesen Fällen beunruhigt Martin Hellweg, IT-Experte und Autor Bestsellers "Safe Surfer", einem Buch zum Schutz der Privatsphäre, vor allem, was generell aus den gesammelten Kundendaten gemacht werden kann: "Wenn von Datenbrokern, die diese Informationen bündeln, Listen von vergewaltigten Frauen, Männern mit Erektionsstörungen oder Personen mit bereits bestehenden oder potenziellen Depressionen - 1000 Datensätze für 79 Dollar - verkauft werden, dann zeigt dies die gesellschaftliche Sprengkraft der Sorglosigkeit, mit der wir diese Dinge passieren lassen. Man muss sich nicht wundern, wenn in einer nicht zu fernen Zukunft der 16-jährige Nachwuchs eine Lehrstelle nicht bekommt, weil er aufgrund der gewonnenen Daten ein zu hohes Risiko hat, häufiger mal krank zu sein."

Da geht man vielleicht doch lieber zum Apotheker um die Ecke. Zumal in den meisten Fällen auch unklar bleibt, wo die Daten landen: In Deutschland, wo sie Datenschutzgesetzen unterworfen sind? Oder im Ausland, wo sie, wie etwa in den USA, häufig auch von der Regierung eingesehen werden können? eBlocker findet: wer in derart sensiblen Bereichen Produkte und Dienste anbietet, muss seine Kunden transparenter informieren.

