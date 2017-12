Maxhütte-Haidhof (ots) - Umweltschutz kann so einfach sein: Mit einer großangelegten Pfandspendenaktion haben die Kunden von Netto Marken-Discount erneut ihr Engagement für unseren Planeten bewiesen und innerhalb von nur zwei Wochen insgesamt 16.091,04 Euro für die Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) gesammelt. Von Ende Oktober bis Mitte November fanden Netto-Kunden in rund 1.700 Netto-Filialen Spendenknöpfe an ihren Leergutautomaten. Mit einem einfachen Knopfdruck konnten sie bei der Flaschenrückgabe entscheiden, ob sie ihren Leergutbon einlösen oder den Pfandwert direkt für Naturschutzprojekte des WWF spenden wollen. Die 16.091,04 Euro, die bei dieser erfolgreichen Pfandspendenaktion zusammengekommen sind, fließen in weltweite Natur- und Umweltschutzprojekte des WWF.



Eine starke Partnerschaft: Netto Marken-Discount und WWF



Netto und WWF möchten immer mehr Kunden für die umweltverträglicheren Alternativen im Regal gewinnen. Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeiten die strategischen Partner entlang von acht Schwerpunkthemen daran, den ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Deshalb tragen auch immer mehr nachhaltiger erzeugte Eigenmarkenprodukte bei Netto das Logo der Natur- und Umweltschutzorganisation, die vom WWF anerkannte ökologische Standards erfüllen (EU-Biosiegel, MSC, Blauer Engel und FSC) und durch unabhängige Prüforganisationen zertifiziert sind. Mit den wiederkehrenden Spendenaktionen unterstützt Netto seine Partnerorganisation WWF und sensibilisiert gleichzeitig die Netto-Kunden für ein umweltfreundlicheres Handeln beim Lebensmitteleinkauf.



Mehr Informationen zur Partnerschaft von Netto und WWF: www.netto-online.de/wwf.



Netto Marken-Discount im Profil:



Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.170 Filialen, rund 74.000 Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro, zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Als Premium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitieren Netto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang von acht Schwerpunkthemen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seines nachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch die Spendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit 5.200 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus den eigenen Reihen.



