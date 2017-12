Der Übernahmekampf um Uniper verschärft sich: US-Milliardär Paul Singer hat mit seinem Hedgefonds Elliott die Beteiligung am deutschen Stromkonzern ausgebaut. Aber was hat der unbequeme Investor vor?

Noch lässt sich Paul Singer nicht in die Karten schauen. "Kein Kommentar", lässt der US-Milliardär noch immer verlauten, wenn er auf seine Pläne bei Uniper angesprochen wird. Der unbequeme Investor verfolgt sein Ziel aber beharrlich. Vor zwei Wochen gab er überraschend den Einstieg beim deutschen Stromproduzenten bekannt und sicherte sich über seinen Fonds Elliott in einem ersten Schritt 5,32 Prozent der Aktien. Jetzt gab er bekannt, den Anteil bereits auf 7,38 Prozent aufgestockt zu haben - und in Branchenkreisen wird mit weiteren Käufen gerechnet.

Singer und Elliott sind bekannt dafür, sich in laufende Übernahmen einzumischen, um eine höhere Abfindung heraus zuschlagen. Das hatten sie zuletzt erfolgreich beim deutschen Arzneimittelhersteller Stada gemacht.

Und auch Uniper befindet sich in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...