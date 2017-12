Das Kabelmanagementsystem KEL-Quick (Bild 1) von icotek dient zur Einführung sowie Abdichtung vorkonfektionierter Leitungen, sowie von Schläuchen und pneumatischen Leitungen. Ein An- oder Ablöten der Stecker ist somit nicht erforderlich. Neben einer Vielzahl an Zulassungen und Zertifikaten, ist diese Baureihe geprüft nach IP54 und UL. Die Quick-Systeme sind teilbar (Bild 2) und eignen sich deshalb auch zur Einführung von Leitungen mit und ohne Stecker. Zudem lassen sie sich diese Kabeleinführungssysteme ohne Werkzeug montieren, entweder durch Aufrasten auf einen KEL-Snap-Schnapprahmen (siehe Bild 1), durch direktes Einrasten in die Gehäusewand (Baureihe KEL-QTA/QVT-Click, ohne Bild) oder durch Verschrauben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...