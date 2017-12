Wien - Unserer Einschätzung nach akzeptieren derzeit viele Credit-Investoren höhere Risiken als jemals zuvor, obwohl die Mehrzahl von ihnen (in einer Nettobetrachtung) die Märkte als überbewertet einstuft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese Verhaltensweise, nämlich im Falle einer starken Überbewertung dennoch überdurchschnittlich hohes Risiko zu akzeptieren, sei ihrer Meinung nach vor allem am EUR High-Yield Credit Markt (dem schwächsten Glied in der Kette der Credit-Märkte) zu beobachten. Bei den aktuellen EUR HY Bewertungen sei in der Vergangenheit auf Sicht von zwölf Monaten zumeist eine Underperformance gegenüber deutschen Staatsanleihen zu beobachten gewesen. Zudem würden die Analysten für die kommenden Monate nicht erwarten, dass die extrem guten Vorlaufindikatoren noch wesentlich mehr Rückenwind für die Credit-Märkte liefern könnten, als sie dies derzeit tun würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...