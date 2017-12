Angela Merkel gibt zu, dass der Staat Schwächen bei der Bewältigung des Berliner Terroranschlags gezeigt hat. Das Gespräch mit Angehörigen der Opfer sei für sie "schonungslos" gewesen. Die Kanzlerin verspricht Besserung.

Ein Jahr danach. Berlin gedenkt am Dienstag der Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Auf den umliegenden Dächern des Breitscheidplatzes haben sich Scharfschützen postiert. 80 Opfer und Angehörige sowie rund 40 Helfer sind gekommen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellt in einer nicht öffentlichen Zusammenkunft das Mahnmal für das Attentat vor. Es ist ein auf den ersten Blick unscheinbarer, bronzener Riss im Boden zwischen den Bodenplatten. Er symbolisiert nun die tiefe Wunde, ...

