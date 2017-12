Zürich - Das Schweizer FinTech-Unternehmen und Automatisierungs-Spezialistin Finform und die Compliance-Experten des Beratungsunternehmens Deloitte Schweiz spannen neu zusammen, um die Compliance-Prozesse der Finanzdienstleister zu vereinfachen. Der Zusammenschluss der Leistungsangebote von Deloitte Managed Services und Finform ermöglicht eine fast vollständige Automatisierung des Kundeneröffnungsprozesses für Banken.

Compliance ist für Schweizer Finanzdienstleister eine grössere Herausforderung als je zuvor. Die anhaltend hohe Kosten und steigende Komplexität der marktspezifischen regulatorischen Prozesse stellen für Banken eine erhebliche Herausforderung dar. Dies zusätzlich zu dem Kosten- und Innovationsdruck, dem sie bereits ausgesetzt sind. Die regulatorische Compliance ist obligatorisch, aber bietet für das Unternehmen keine Möglichkeiten, sich von der Konkurrenz zu differenzieren, darüber hinaus ist sie kostspielig. Daher investieren Finanzdienstleister verstärkt in intelligente Lösungen, die mittels moderner Technologien die Kosten für regulatorische Compliance reduzieren oder auch auf mehrere Branchenakteure umlegen: Diese Lösungen werden als RegTech bezeichnet.

Die Kundeneröffnungsprozesse weitgehend automatisieren

FinTech-Unternehmen wie Vorreiter Finform haben begonnen, automatisierte Lösungen für den Kundeneröffnungsprozess (KYC, Know your client) erfolgreich anzubieten. Bisher sind die Anwendungsmöglichkeiten solcher digitalisierten Lösungen auf bestimmte Kundengruppen - vor allem Standardkunden ohne komplexe Strukturen - fokussiert. Es ist zwar möglich, mit diesen Lösungen einen relativ hohen Anteil an Kunden und Transaktionen (ca. 80%) abzuwickeln, doch es besteht noch Potential bei den damit verbundenen Zeiteinsparungen (ca. 20%). Um zudem eine Automatisierung des Kundeneröffnungsprozesses für alle Kundengruppen zu erreichen, müssten für die komplexeren KYC-Fälle neben technischem Know-how und einer effizienten Verarbeitung auch alle regulatorische Anforderungen integriert werden.

Da kommt Deloitte ins Spiel: Deloitte Managed Services (DMS) integriert das regulatorische ...

